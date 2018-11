Merlo: Zenibus quiere llevar el boleto de 15 a 25 pesos

El aumento de la tarifa superaría el 60% y sería escalonado. En noviembre llegaría a $20 y en diciembre a $25.

Ante los aumentos de los insumos y de los combustibles, la empresa Zenibus concesionaria del servicio del transporte urbano de pasajeros en la Villa de Merlo, quiere llevar el boleto de 15 a 25 pesos (lo que supone un incremento superior al 60 por ciento), en forma escalonada. La firma pretende subir la tarifa de $15 a $20 (un 35%) en noviembre, y de $20 a $25 (un 25%) en diciembre. El pedido tomó estado legislativo en el Concejo Deliberante y será analizado por los ediles.



El concejal del Frente Unidad Justicialista San Luis, Gastón Fonseca, precisó que "los directivos nos piden una reconsideración de la tarifa del boleto, pero lo analizaremos en comisión la próxima semana. Lo que plantean es una realidad que sucede por la situación que atraviesa el país, ya que el panorama para las pequeñas y medianas empresas es insostenible".



De acuerdo al edil del bloque oficialista, la firma busca que en noviembre y diciembre se realice un reajuste en el boleto urbano por la inflación. "Sabemos de las subas en los combustibles, cubiertas y los repuestos para los micros. También el incremento se debe y justifica en la merma de los subsidios al transporte, que disminuyeron un 15 por ciento", aseguró.



Tras la evaluación del pedido, los concejales quieren tener una reunión con los directivos de la empresa. "Les tendremos que dar una respuesta, pero también hay que llegar a un consenso, más allá de la rentabilidad económica que pretenden. Tenemos que tener en cuenta que si aprobamos este aumento tarifario será un golpe muy duro para los bolsillos de los usuarios, que les será muy difícil de sobrellevar. Queremos proteger a las personas que utilizan el servicio, aunque también conocemos los aumentos que sufrió la empresa este año", detalló.



El Concejo Deliberante aprobó en junio un incremento del boleto de colectivo, que pasó de 12 a 15 pesos, lo que supuso un ajuste del 25 por ciento. "Antes de esa suba tuvimos reuniones con los directivos de la compañía, quienes justificaron los aumentos por las inversiones que estaban haciendo, como las mejoras realizadas en las unidades y la digitalización a través de tarjetas, un sistema que conviviría con el sistema de pago manual. Según ellos, éste sería el paso previo a la implementación de la SUBE en la Villa de Merlo", recordó.



La empresa cuenta actualmente con seis colectivos, que trasladan entre 500 y 600 personas por día. Tiene una tarifa social para estudiantes que sale $5, y también para docentes y obreros, que asume un valor de $9. "La nota presentada no dice nada sobre los aumentos en los boletos sociales", aclaró Fonseca.



El concejal de Cambiemos, Leonardo Rodríguez, manifestó que "la proposición de la firma es algo compleja para tratarla a fin de año. La vamos analizar en la reunión de comisión, aunque no estamos de acuerdo con el valor del boleto que quiere la empresa. Tal vez le demos un aumento, pero no será el que piden. Nuestro bloque no va a acompañar una tarifa de 25 pesos. Es un incremento muy brusco".



Al edil le preocupa el contrato de concesión que tiene Zenibus. "A mediados de agosto el Municipio debía volver a prorrogarlo, y por lo que entiendo aún no se realizó ese trámite. Nunca pasó por el Concejo Deliberante. Puede suceder que la firma no brinde más el servicio y se vaya, lo que ocasionaría un gran problema para la villa, más allá del aumento que pidieron", detalló.



Para Rodríguez, la suba del boleto que plantea la firma está relacionada a que el gobierno nacional quitó los subsidios al transporte, o en algunos casos los rebajó.