Con la obligación de ganarse

Juventud y Estudiantes se enfrentan a partir de las 21:30 en el Estadio Provincial de La Punta. Afuera de la clasificación, solo les sirve vencer.

Juventud y Estudiantes volverán a chocar esta noche a las 21:30 por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Afuera de la zona de clasificación en la Zona 3 del Federal A y con 12 puntos por delante, el camino de ambos podría verse con otros ojos con un éxito... sólo con un éxito.

Más allá de que el "Juve" tenga dos puntos más que el "Verde", el empate sería condenatorio para ambos. Además, tanto el "Tano" Giménez en el "Bajo" como Héctor Arzubialde en el "Coliseo", no ganaron desde que se hicieron cargo de los equipos.

En la antesala de River-Boca y la final de la Copa Libertadores de América, el Juventud-Estudiantes de esta noche "no es un clásico devaluado", dijo ayer Giménez, en diálogo con el programa "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio 90.9.

Y el DT auriazul confirmó los once con la inclusión de Juan Aguirre como extremo izquierdo y la ratificación de Eber Garro en el lateral zurdo. La mala noticia es la baja hasta 2019 de Francisco Aman: rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. La buena: Matías Romero, tras recibir el alta médica por un virus que lo tuvo seis días con fiebre, estará entre los sustitutos.

Los once serán Matías Alasia; Gabriel Ojeda, Emiliano Capella, Marcos Lamolla, Garro; Nicolás López Macri, Federico Illanes, Pablo Motta, Aguirre; José Michelena y Nicolás Gatto, que regresa.

El plantel quedó concentrado anoche en un hotel de avenida Illia y a las 19:30 partirá a La Punta.

Por su parte Arzubialde probó ayer con Brayam Sosa y Facundo Simioli, y allí estaría el "4" ante la baja de Mario Vallejo (lesión muscular en el gemelo derecho).

Tampoco estará disponible Leonel Felice, por lesión, y el DT le dará la titularidad a Alejo Distaulo (sale Ramiro Pereyra), vuelve Emmanuel Giménez a la mitad de la cancha tras la suspensión por acumulación de amarillas (sale Emanuel Díaz), adelanta a Santiago Rodríguez desde el extremo derecho, y cambia de izquierda a derecha a Braihan Cuello.

Los titulares serían Germán Montoya; Simioli, Leandro Corulo, Facundo Quiroga, Nicolás Inostroza; Cuello, Giménez, Distaulo; Sergio Viturro; Rodríguez y Juan Amieva.

El plantel albiverde anoche no concentró en conjunto, cada uno lo hizo en su domicilio particular; hoy por la mañana se verán en el "Coliseo", almorzarán, luego los jugadores regresarán a sus hogares a descansar, volverán a reunirse para merendar y luego se trasladarán al Estadio Provincial.

"No concentrar juntos no modifica nada; lo ideal es concentrar, pero no cambia nada", dijo Viturro.

Precio de las entradas

Sin venta anticipadas, hoy las entradas se podrán adquirir en las boletarías del estadio "Juan Gilberto Funes", y se pueden pagar en efectivo o con tarjeta de crédito con estos valores: popular 200 pesos y platea $350. Los menores de hasta 11 años tienen pase gratis.