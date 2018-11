Rossi: "Coincido con Alberto en su mirada crítica a la Nación"

Entusiasmado y con la premisa de hacer conocer sus proyectos para aplicar en el país, ayer llegó a San Luis el diputado nacional Agustín Rossi, uno de los hombres fuertes del PJ que aspira a luchar por la presidencia el año próximo. Apenas pisó suelo puntano sostuvo una charla en exclusiva con El Diario de la República, donde reiteró sus críticas al gobierno nacional, contó como marcha el armado del frente peronista "Hay 2019" y se refirió a la cercana relación que mantiene con el gobernador sanluiseño, Alberto Rodríguez Saá. También visitará Merlo y Villa Mercedes.

"Vengo recorriendo el país desde principios de año. Soy de aquellos dirigentes políticos que cree que el contacto directo con las regiones es insustituible. Independientemente de que estamos en la era de las comunicaciones, de las redes, hay una cosa que no se puede cambiar y es que un dirigente con expectativas tenga contacto directo en cada una de las regiones del país. Por eso tengo una agenda de actividades en San Luis que continuará este sábado. No escondo mi expectativa de ser candidato a presidente y esto me permite pulsar que grado de reconocimiento y adhesión tiene esta idea", expresó al inicio del mano a mano.

Luego, el dirigente kirchnerista reveló el vínculo que lo une con el primer mandatario puntano. "Tengo una muy buena relación con Alberto. Siento un agradecimiento especial hacia él porque cuando fue la campaña del año pasado, en 2017 en Santa Fe, hacía mucho que no charlaba con él. Levanté el teléfono un día para invitarlo a que me acompañara en la campaña y Alberto no dudó un instante. Viajó e hicimos una hermosa actividad en Santa Fe. Estoy muy agradecido por ese gesto. Actualmente comparto con él la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista y cuando tenemos reuniones nos vemos permanentemente. Tengo una relación de mucho respeto y de mucho afecto. Coincido plenamente con su mirada crítica al gobierno nacional, la comparto absolutamente.

Más tarde se refirió a la labor que cumple en el frente peronista "Hay 2019". "Viene funcionando muy bien. Tuvimos una última reunión hace quince días. Se sumaron nuevos dirigentes políticos a la Comisión de Acción Política. Se sumaron nuevos dirigentes como Felipe Solá y creo que lo más significativo se vio del lado del movimiento obrero. Por primera vez, desde hace muchísimo tiempo, no veía que en un mismo espacio político convergiesen todas las facetas y matices del movimiento obrero de la Argentina. En la última reunión estaban Moyano, Pignanelli, Daer. También Plaini y Caló. En la próxima reunión se sumará Hugo Yasky, uno de los líderes de la CTA. Sin dudas es un dato significativo. Hacía mucho tiempo que eso no se daba, que los dirigentes del sector obrero convergiesen en un determinado lugar. Nosotros hacemos una convocatoria amplia para todos los compañeros que quieran participar, creemos que la coalición opositora tiene que ser lo más amplia posible.

En otro momento de la charla, el legislador santafesino criticó con dureza la Ley de Presupuesto 2019.

"El presupuesto es un presupuesto imputable. Nosotros haremos los esfuerzos necesarios para que eso no suceda. Recorta absolutamente todas las partidas, todas involucionan. La única partida que evoluciona es la del pago de los intereses de la deuda. La economía argentina y el presupuesto para el año que viene están destinados fundamentalmente para eso, para ver de qué manera se recortan 500.000 millones de pesos que tendrían que ser volcados en la economía como obra pública, subsidios, salarios, jubilaciones, pensiones, pero eso no pasará y generará efectos contractivos. Me parece que es un presupuesto que no trae buenas noticias para nadie. Para las provincias, además de la eliminación del Fondo Federal Solidario, se le suma que el incentivo docente se mantiene congelado desde 2017 y que se terminaron los subsidios para el transporte urbano de pasajeros. Es un presupuesto que, desde donde se lo mire, tiene fallas. Así es la economía de hoy. El Gobierno tiene un único plan económico, que es el del Fondo Monetario Internacional. El ministro más fuerte que tiene hoy el Gobierno es Nicolás Dujovne, el poder que tiene emana del FMI y el presidente Macri parece el jefe de Gabinete. Hoy en Argentina gobierna más Christine Lagarde que Mauricio Macri.

Sobre el final, Rossi criticó la actitud de los diputados puntanos que dieron quórum para que se tratara la Ley de Presupuesto y que apoyaron a Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. "Primero dieron quórum y después lo votaron en contra, no lo comparto. Tampoco compartimos que apoyaran a los candidatos de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. Las miradas que generan situaciones distorsivas en este momento no son bienvenidas, pero las relativizo. Con los cuatro diputados de San Luis tuvimos miradas distintas en el último mes, no descarto que en el futuro tengamos puntos de acuerdo. Porque, como dijo Cristina Kirchner el otro día: nosotros no podemos darnos el lujo de la división. Voy a intentar seguir trabajando a la par de los legisladores puntanos. La idea de la construcción y de la unidad debe ser así. No podemos condicionar el futuro", señaló.