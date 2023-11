Rossi llamó a los militantes a buscar los votos casa por casa

Acompañado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP) visitó este viernes la sede del Partido Justicialista de la capital donde mantuvo una extensa charla con dirigentes y militantes a los que les pidió ir a buscar el voto para Sergio Massa, “casa por casa”.

Ante una sede colmada que escuchó con atención a Rossi, quien al mediodía tuvo otra actividad en Quines, el gobernador dio las palabras de bienvenida al jefe de Gabinete de la Nación. “Estamos acá compañeros, militantes del movimiento y agrupaciones aliadas; todos dirigentes que apoyamos la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Esta sede tiene una larga historia: acá nos hemos reunido siempre para elegir a los candidatos”.

A su turno, Rossi comentó: “La historia argentina se toma licencias porque cuando creíamos que 40 años de democracia tenían una dirección, apareció un desafío y una fuerza política que no conjugaba bien con la democracia hace que termine de tensionarse”.

Rossi siguió diciendo que “imaginábamos que la democracia se iba a perfeccionar con el paso del tiempo y se creía que lo único que iba a discutirse era con qué velocidad se iban a consagrar más derechos. Pero la historia decidió que no, que tengamos discusiones como en 1983. Hay una fuerza política que se anima a discutir la dictadura, que la niega, que plantea que los argentinos se armen a sí mismos. La Argentina que soñamos es de los pibes yendo a la escuela con una notebook, no con un arma”.

Sobre las propuestas de la Libertad Avanza destacó: “Con esto quiero decirles que cuando nosotros decimos que los derechos adquiridos como la educación y la salud pública están en riesgo, no es una campaña del miedo. Es el miedo que nos genera la campaña de los otros. La diferencia de valores es tan harto evidente y resulta muy fácil poder explicarlo en esta segunda vuelta”.

En cambio sobre las propuestas de UxP señaló: “Massa dijo que va a ser el presidente de los trabajadores, que ningún trabajador va a pagar un impuesto a las ganancias y un millón de argentinos cobraron sin impuesto a las ganancias. Además, el 1° de enero del año que viene los planes Potenciar Trabajo pasan de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo porque se terminó la emergencia y estos planes tienen que ser un puente al trabajo estable. No queremos condenar a los argentinos a un plan social, queremos que tenga un trabajo registrado”.

El candidato a vicepresidente insistió en que “Sergio demostró ser un excelente candidato, el mejor dirigente para ser presidente y hay un lugar donde somos imbatibles: en la calle saliendo a militar. Todos nosotros hemos hablado con mucha gente, algunos nos dijeron que sí y otros que no. Hay que hablarle a cada uno de los que nos dijeron que no porque hay gente que todavía no tiene definido su voto. En estos siete días de militancia, les digo que extrememos todos nuestros esfuerzos y energías, piensen que el voto que consigan es el voto que nos va a hacer ganar. Le venimos a pedir a los argentinos que, lo que no pudimos hacer en estos años lo vamos a hacer en estos próximos cuatro años con Massa presidente”.

Y cerró dejando un mensaje para la militancia: “Nosotros somos parte de un movimiento político que siempre defendió valores nobles y nunca tomamos una decisión en contra de nuestro pueblo. Ningún peronista tiene que salir con la cabeza gacha, sino con la frente en alto. Con esa energía hay que salir a hablar y caminar todo lo que haga falta”.

Redacción/MGE