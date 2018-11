Buscan crear plazas con plantas aromáticas para los no videntes

Para generar espacios que incluyan a las personas no videntes o con baja visión, se desarrolló un proyecto de ordenanza que propone adaptar las plazas de la ciudad y convertirlas en "aromáticas", es decir poblarlas con plantas que tengan un aroma intenso y que sirvan para ayudar a identificar cada sector del espacio verde. Esta idea tomó estado legislativo este viernes en la cuarta sesión del Concejo en los Barrios en el salón comunitario del 1º de Mayo.

La concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Norma Rosales, fue quien ideó el proyecto. Su inquietud nació de las visitas que realizó por las zonas periféricas de la ciudad y del pedido de los vecinos. "Ellos me comentaban que no tienen lugares donde disfrutar, además faltan espacios que les permitan un fácil acceso. En otras provincias (como Neuquén y Buenos Aires) ya existen estas plazas, ellos me comentaban que uno de los sentidos que más desarrollan es el olfato y les sirve para guiarse", manifestó.

En el proyecto, Rosales propone que el espacio cuente con especies vegetales que "despidan fuertes fragancias como lavandas, glicinas, romeros, jazmines, mentas y madreselvas". Además pide que se garantice el acceso a las plazas con rampas, barandas y la movilidad a través de veredas con piso antideslizante o de cualquier otra textura que puedan percibir las personas con poca visión. También solicita que cuenten con un mapa en los puntos de ingreso que señale, en Braille, los diferentes sectores. "Por ejemplo, donde están las lavandas es la zona de los bancos; en las mentas están los juegos y así brindar un sistema de orientación", destacó.

Para Rosales las plazas que primero deberían ser aromáticas son las que están en la periferia. "Algunas no tienen rampas para las personas con alguna discapacidad motriz, apelamos a que se adapten y sean accesibles para todos. Me gustaría que barrios como el 1º de Mayo, el 9 de Julio, el V Centenario y la República, tengan un lugar agradable que los embellezca y que puedan disfurtarlo todos".

"Creo que tenemos que trabajar todos los días para romper barreras y poder incluir a todas las personas. Buscamos unificar un poco la convivencia entre los vecinos también. Además esta idea no tiene un costo alto", expresó.

También incluye una campaña de concientización para que la población acepte, cuide y disfrute de este espacio y pide poner bancos de descanso y juegos de mesa como ajedrez y damas. La ordenanza, una vez aprobada, deberá contar con una campaña de difusión en todos los medios de comunicación y en especial en la web de la Municipalidad.

"La implementación será gradual. Empezaremos con los espacios verdes que su conformación lo permita y cuenten con la asistencia de placeros para su adecuado resguardo", concluyó.