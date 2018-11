Se olvidó el teléfono en la casa de su novia, y ella lo descubrió en varias infidelidades

Un nuevo viral que está arrasando en las redes tiene de protagonista a una chica que escrachó a su novio en su propio Instagram. Es que él se olvidó el celular en su casa y ella descubrió que se escribía con otras mujeres.

La chica contó que revisó los chats y redes sociales de su pareja, y encontró conversaciones en las que negaba tener novia y se enviaba fotos de él desnudo con varias usuarias.

"Quería contarles a todas las chicas de Instagram que Marcelito se olvidó el celular en mi casa, pobrecito. ¡Pobre Marcelo!", dice la mujer en una historia de Instagram en la cuenta del chico.

"Les revisé todas las conversaciones y este paje... hijo de p...La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pij..., tetas de las minas que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer", agrega la chica.

Instantáneamente los videos se volvieron virales y se hizo popular el hashtag #PobreMarcelo.