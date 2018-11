Patricia Bullrich: "El que quiera estar armado, que ande armado"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó polémica al señalar que "el que quiere estar armado" para evitar hechos delictivos "que ande armado”, y al mismo tiempo remarcó que la Argentina "es un país libre".

"Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada", sostuvo la funcionaria nacional en diálogo con Puntal AM, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Tras participar de una jornada de trabajo junto al presidente Mauricio Macri y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, la integrante del Gabinete fue abordada por la prensa a la salida de un restaurante, donde también fue blanco de un escrache por parte de un grupo de vecinos.

Bullrich aseguró que "la seguridad es un reclamo de la sociedad", que los índices de inseguridad bajaron en la Argentina y que el Gobierno "prefiere que la gente no esté armada", pero que la Argentina "es un país libre".

"Todas las cifras nos dan mejor. Tenemos menos homicidios, menos delito, así que la idea es mejorarle la vida a la gente, no empeorársela", destacó.

Consultada sobre cómo se logró que bajaran los delitos, la titular de la cartera de Seguridad contestó: "Cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas; lograr que la política de seguridad no sea basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas".

"Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hemos bajado casi el 26% los homicidios en el país", agregó.

Además, la ministra volvió a defender al policía Luis Chocobar, quien deberá enfrentar un juicio oral por matar a un delincuente en 2017 en el barrio porteño de La Boca: "Actuó para defender a la gente", afirmó Bullrich, quien confió en que en el juicio oral contra el uniformado se va a imponer "la razón y la lógica".

"El policía Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. Él podría haber seguido su vida tranquilo, actuó para defender a alguien que estaba siendo atacado, actuó como policía. ¿Le vamos a dar perpetua a una persona que actuó defendiendo a un ciudadano que lo estaban atacando? No, justamente, lo contrario", planteó.

En ese sentido, al ser consultada sobre la posibilidad de que ciudadanos estén armados o intenten "hacer justicia por mano propia", Bullrich contestó: "El que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada".

Las declaraciones de la ministra se produjeron en las puertas del restaurante "La Pancha", en donde también se encontraba parte de la comitiva que acompañó al presidente, Mauricio Macri, a Córdoba, entre ellos el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y los secretarios de Agroindustria, Luis Etchevehere; y de Energía, Javier Iguacel.

Sin embargo, tras sus dichos que hacen apología a la tenencia de armas, la titular de la cartera de Seguridad se refirió al operativo que se realizará para las finales que disputarán Boca y River, partidos que se disputarán con público visitante.

"Lo más importante pasará porque nos podamos comprometer a mostrarle al mundo que se puede hacer esto sin violencia ni problemas", aseguró Bullrich al hablar por la señal de cable TN.