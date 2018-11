Denunció que su vecino mató a su gata y la colgó en el patio

Los vecinos del barrio Familia Unida están conmocionados. A mediados de semana, apareció una gata colgada con un alambre que provenía de una de las viviendas ubicadas sobre el pasaje 1820. Los propietarios de la mascota la reconocieron y también a la persona que le quitó la vida; lo denunciaron en la Justicia por violencia animal.

Marisa (quien pidió preservar su apellido) y su marido viven a muy pocos pasos del agresor. Hace unos días, el esposo de la vecina salió a comprar a un negocio ubicado a la vuelta de su hogar, sobre Sargento Baigorria, y se encontró con la desagradable imagen: su mascota de hace cuatro años estaba sin vida. Su cuerpo pendía de un fino alambre que estaba atado en la parte interior de la casa.

“Lo pudimos ver porque la pared del patio de este hombre da a un descampado. Cualquier persona que pasa por ahí se podía encontrar con eso. La dejó ahí como si fuera un trofeo para que todo el mundo la viera. Sin dudas, fue intencional”, manifestó Marisa.

Enojados por lo que había ocurrido, el matrimonio fue a buscar a su vecino y, según aseguró Marisa, éste confirmó haber sido el autor. “Nos dijo que no sabía que era nuestra la gata y que lo hizo porque había animales que le rompían la membrana del techo. En el barrio hay muchos callejeros y eso es cierto. Justamente por eso no pudo haber comprobado que nuestra mascota hiciera eso. De todas maneras, creo que no le daba derecho a asesinar a un animal”, sostuvo la mujer.

Lo primero que hizo la pareja fue recurrir a la Policía e hicieron una exposición en la Comisaría 24ª. Pero, ayer a la mañana, dejaron asentada la acusación en el Poder Judicial. “Fui a la oficina de denuncias y me dijeron que pasó al Juzgado Contravencional. Pudimos aportar fotografías como pruebas y, en unos días, tengo que volver a ratificar la presentación. Esperemos poder tener respuestas muy pronto”, dijo Marisa.

Una de las vecinas del barrio (que pidió preservar su nombre) le contó a El Diario que no es la primera vez que el denunciado se ve implicado en casos de violencia animal. Marisa también añadió que hace unos meses, el vecino atropelló a su perro pero que nunca habían tenido inconvenientes como el que vivieron recientemente.

“Nosotros vivimos hace dos años en el barrio. Hace poco lo descubrí intentando pisar a otra perra callejera que se había acercado por agua. Evidentemente tiene un problema serio con los animales”, opinó la vecina.

La residente del "Familia Unida" contó que su esposo se contactó con la agrupación proteccionista "Caneritos", y que los asesoraron para poder hacer la denuncia. En el país existe la Ley Nacional de Protección Animal (14.346) que establece penas desde 15 días a un año para quienes abandonen, maltraten, exploten o torturen animales.

"Mucha gente no sabe que existe una normativa y que, en estos casos, puede intervenir la Justicia. Ojalá esto sirva para que otras personas también lo sepan", concluyó Marisa.