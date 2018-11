Violencia y amenazas para prohibir el estacionamiento

“A vos también te voy a c… a trompadas, ayer ya hice c… a uno, sino aparece la Policía todavía le estoy pegando”, espetó un empleado del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) que, de esta manera, comunicaba que en uno de los laterales de la institución no se podía estacionar y que tenía órdenes expresas de no permitir esa acción. El hombre regordete, corpulento y con serias limitaciones de lenguaje, redobló la apuesta: “No creas que porque sos mujer no te voy a pegar”, remarcó ante la objeción de quien pedía explicaciones sobre porqué no podía estacionar en un sitio en el que lo hacía desde hace años, y que no se había señalizado como inhabilitado. Decidido, el sujeto prosiguió con las amenazas: “A todos los que estacionen acá les voy a romper el auto”, siguió. El corolario fue contundente: “Yo recibo órdenes de la jefa”.



La persona afectada por las amenazas y los agravios decidió concurrir al IFDC para relatar a las autoridades lo sucedido, pero la “jefa”, es decir la rectora, Flavia Morales, nunca pudo recibirla. Por lo menos eso dijo su secretaria, Rossana Battaglia, quien con más tino y un poco menos violenta, pero con igual carga de maleducación le dijo a la mujer que se trataba de un “capricho” la idea de dejar su auto en un lugar, que ellos habían decidido (sin comunicarle a nadie), que estaba prohibido estacionar. Battaglia dijo que iba a estacionar en las veredas de los comercios a modo de ejemplo, como exponiendo una obviedad. También se negó a dar la identidad del hombre que lanzó los agravios, como si se tratase de una complicidad.



El resultado de la acción fue una denuncia policial en la Comisaría Cuarta por agravios y amenazas. Lejos de arrepentirse, el viernes, el mismo contador del IFDC acompañó al denunciado a pintar sobre la vereda un símbolo rojo de “prohibido estacionar”. Ahora sí, cuidado porque con el cartel están en condiciones de golpear a cualquiera que incumpla. Si es mujer, no será discriminada, ya que el grandote se jactó de un espíritu equitativo a la hora de desperdigar violencia.