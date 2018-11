La Comuna no da respuesta a los vecinos que quiere desalojar

Son 27 familias que fueron denunciados por el Municipio como usurpadores y tienen pedido de desalojo. Para la concejal Daniela Serrano, el desahucio es inminente.

Tras la escandalosa demolición de la casa donde vivía Macario Romero de 74 años, en la calle Europa y Bolívar, ejecutada por empleados municipales y el pedido de informe que aprobó el Concejo Deliberante para conocer el futuro de las 27 familias restantes que están en litigio contra la Comuna, el Ejecutivo municipal respondió brevemente la solicitud y más que aclarar el proceder, lo oscureció. Aseguran que la Intendencia no confirmó qué tipo de solución habitacional les dará a esas personas antes de desalojarlas.

La concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ), Daniela Serrano, es quien sigue de cerca el caso de los vecinos de la calle Europa. Sobre la contestación del pedido de informe al Municipio señaló que preguntaron al intendente si se había hecho un relevamiento de los datos de las familias que viven allí. "Respondieron que fueron a conocer las condiciones en las que viven los vecinos y que están en contacto con todos, pero en realidad, cuando presentan el informe, transcriben una nómina de datos de quienes viven en los terrenos, fue lo mismo que leyó el secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos, cuando vino a las sesiones y es información que sacan de los expedientes judiciales o sea del relevamiento que hizo la Justicia", manifestó y agregó: "Yo hablé con los vecinos y me dijeron que nunca fue nadie de la Municipalidad".

También, Serrano pidió que se detalle el plan, la modalidad, el destino y el plazo que tardarán para darles a los vecinos una vivienda. "Lo que nos contestan es lo mismo que respondió el señor Campos cuando fue a la sesión, que están hablando con las familias y que buscarán alcanzar una solución según cada caso. Considero que es una respuesta muy pobre, porque ellos, al haber iniciado las causas, están generando un conflicto y dejan en evidencia que no quieren dialogar con las familias para solucionar la cuestión habitacional, como sí se hizo con la gente que vivía en los vagones con quienes acordaron antes su destino", observó.

Indicó que esa gente está ahí porque no tiene otro lugar adonde ir, "además viven en un estado de precariedad, tanto en la infraestructura de las casas como en la falta de servicios municipales básicos". Afirmó que "nadie de la Comuna fue para cumplir con la palabra empeñada de hablar y solucionar este tema y no tenemos que olvidarnos que hay un desalojo que se hizo efectivo, el de Macario, que necesitaba que le solucionen dónde vivir y no se lo hicieron, ahora está en un galpón".

"Las causas de desalojo están iniciadas, por eso si existiera una verdadera intención de darles solución habitacional la Municipalidad no hubiera iniciado la causa por usurpación y desalojo", sentenció.

Serrano explicó que los terrenos todavía son propiedad del Estado nacional, porque aún no termina el juicio de expropiación que en su momento votó el Concejo Deliberante para que la Municipalidad tomara posesión, pero sujeto a utilidad pública como pasó con Granja La Amalia y ahora con el barrio República. La expropiación es una ordenanza, el Municipio también puede tomar parte en el juicio. "Pero cuando la votamos fue para dar soluciones habitacionales, no para echar gente a patadas", remarcó.

Manifestó que el proyecto de la Intendencia para los terrenos sobre la Europa es hacer una calle paralela para darle continuidad al corredor vial "Eva Perón" y conectar esa vía con los departamentos Procrear. "Pero más allá de eso, el intendente -Enrique Ponce- puede hacer su plan de urbanización, lo que hay que atender es a estas familias y lo malo es que ya vimos lo que pasó con Macario y no hubo ningún cambio de actitud, por eso es evidente que va a suceder lo mismo con esta gente. Mientras tanto lo único que podemos hacer es seguir el caso de cerca. Tenemos compañeros que los patrocinan legalmente en las causas y trataremos de que su caso no se invisibilice", expresó.