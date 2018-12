Inaugurarán dos obras para la historia de Chosmes y Jarilla

Para continuar con el Plan "Sueños Puntanos", cuya máxima es trabajar "de la periferia al centro", el Gobierno de la Provincia, a través del Programa Cultura, reconstruyó dos espacios que recuperan y revalorizan el patrimonio de San Luis, sus saberes y tradiciones. Una es "La posta y el camino real" que existía en Chosmes en el siglo XIX. La otra es el Museo del Vidrio, inspirado en la fábrica de dicho material que se instaló aproximadamente en 1910 y 1935 en Jarilla con la llegada del ferrocarril a esa localidad. Estas obras serán inauguradas mañana a las 19 y el jueves a la misma hora, respectivamente.



La jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, manifestó que el trabajo que se realiza es "en función de recuperar las tradiciones, el patrimonio provincial y empoderar a la gente de los parajes a través de su propia historia. Trabajamos para que cada localidad pueda revalorizar y conocer su propia historia, su cultura y sienta orgullo de su ser".



Contó que Chosmes fue una posta y un paso del camino real en la época del Virreinato del Río de La Plata, que iba desde Buenos Aires hasta Chile. “Allí pasó un sacerdote en 1826 que después se convirtió en Papa, se llamaba Pío Nono, y destacó muchísimo un plato que había comido. Dijo una frase que la rescatamos de la obra de Tobares 'feliz el americano que come este charquicán'. Tomamos esto y recreamos un espacio cultural al que le pusimos 'Chulupte' que es el nombre que le designaban a Chosmes los pueblos aborígenes antes de la llegada de los españoles”, relató.



"Es una intervención que hicimos casi en el corazón de Chosmes. Es una plaza y en función de esta se trabajó con el espacio público. Es la recuperación de la localidad como una posta que fuera parte del camino real. Tendrá las referencias e insinuaciones de lo que en su momento fue. Y el día de la inauguración se hará referencia a las tradiciones de la época", comentó la jefa del Subprograma Patrimonio Histórico Cultural, Patricia Perkman.



Aseguró que respetaron "muchísimo el material constructivo y el diseño que tenía en esa época. Podrán ver un espacio circular que es una ronda ancestral, símbolo de la unidad de los pueblos aborígenes, que representa lo universal, lo absoluto y lo perfecto”.



En el caso de Jarilla, Perkman expresó que buscaron lo que referenció históricamente a este pueblo. "Allí fue la fábrica de vidrio y a través de las historias de la gente reconstruimos o reinterpretamos, cómo fue ese lugar y cómo trabajaban, porque existe esta chimenea que era la salida de los gases de las calderas. Tiene que ver también con el rescate de su propia historia, de su identidad, de lo que ellos recuerdan. El museo va a tener toda esa información y estará conformado de los vestigios que encontramos y recolectamos cerca de esa ventileta o chimenea", detalló.



"Este es un espacio para la comunidad, que va a estar lleno de todo lo que nos contaron para entender la fábrica del vidrio, para ver cómo trabajaban en esa época y cómo el ferrocarril influyó, porque sin este no se hubiese podido construir", indicó Rapisarda y agregó: “Lo hicimos con la comunidad. Llevamos tres meses trabajando para que ellos también conozcan y recreen su propia historia y adquieran este sentido de pertenencia sobre su patrimonio cultural que es lo que justamente les da una mayor identidad”.

Aseguró que el espacio cultural además de tener los vestigios de aquella fábrica tendrá aulas-talleres con la intención de seguir desarrollando esta técnica de vidrio de modo artesanal para que no se pierda en el tiempo "porque aún hay gente que lo sabe hacer y sumado a otros talleres van a encontrar en este espacio un lugar para expresarse”.

Cierre de las actividades culturales

Mañana a las 18 está previsto el acto de finalización de los talleres que se dictaron este año en el Edificio de Cultura. Será al aire libre en calle San Martín, al frente de la institución. Los alumnos que pasaron por las diferentes propuestas recibirán sus correspondientes certificados.

En sintonía con eso la jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda, expresó: “El balance es muy positivo, La Casa de las Culturas tuvo más de mil alumnos y de hecho es importante terminar con un cierre porque todos los talleres van a mostrar lo que hacen. Es un espacio para oportunidades y para aprendizajes, tanto una oportunidad para los alumnos como para los docentes, es encontrar cultura”.

Asimismo, la funcionaria consideró que el balance anual “nos plantea nuevos desafíos, nuevas perspectivas que nosotros las aceptamos con muchísimo gusto, las tomamos y las planificamos para el 2019 porque la cultura es así, es dinámica”.