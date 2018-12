Villa Mercedes corrió para celebrar su cumpleaños 162

A pesar del frío -inusual para esta época del año-, el viento y las nubes grises amenazantes, la ciudad de Villa Mercedes pudo ayer arrancar igual su aniversario 162 de una manera diferente; de la mano de una maratón multitudinaria y entretenida denominada Mercedes Corre, que organizaron conjuntamente para la ocasión el Complejo Molino Fénix, el Parque La Pedrera y el Programa de Deportes de la Provincia. La carrera contó con tres distancias (10k, 5k y 2k) y entregó como grandes ganadores de la prueba principal a Pedro Barroso, en caballeros, y a Andrea Quiroga, entre las damas.



La maratón, que unió el Parque La Pedrera y el Complejo Molino Fénix, se puso en marcha bien temprano. Primero, desde las 8, los protagonistas de los 10k retiraron de manera ordenada el número de dorsal y, más tarde, pasadas las 9:30, se ubicaron frente a la torre de control del autódromo “Carlos Bassi” para recibir la orden de largada que prácticamente desde el comienzo tuvo la punta polarizada entre representantes de nivel: el daractense Barroso y el mercedino Fernando Mezzano.



Ambos atletas ni bien salieron del perímetro del parque encabezaron la caravana que se dirigió hacia la zona Estación, pujando un primer puesto que recién en los últimos kilómetros se definió a favor de Pedro Barroso, finalizando Mezzano en segundo lugar. El tercer puesto en el podio lo ocupó Tomás Donoso; mientras el lote de los cinco mejores se cerró con Rosendo Barroso, hermano de Pedro, y Luis Báez, en cuarta y quinta ubicación, respectivamente.

600 es la cantidad aproximada de atletas que formaron parte de la maratón. A todos le gustó el circuito y destacaron la organización.





“Estoy contento por haber sido parte de la carrera. También por la iniciativa porque suma a los atletas más jóvenes. En mi caso compito casi todos los fines de semana, y cuando lo hago en la provincia es un placer… me gusta compartir y disfrutar momentos con los amigos que me cruzo”, señaló a El Diario Pedro Barroso, ni bien pasó por el globo de llegada.



Por su parte Mezzano, destacó el circuito y lo que para él representa correr de local. “Fue una carrera entretenida y rápida a su vez. Al principio me sentí más cómodo, después me mantuve y en el último tramo Pedro tenía más resto y se escapó. Este año me enfoqué más en la pista (es especialista en 5.000 metros) y no corrí tanto en la calle; trató de hacerlo en mi ciudad con mis amigos y familiares donde la gente te alienta y da fuerzas en cada esquina”, dijo.

Llegó en soledad



Entre las mujeres, Andrea Quiroga mantuvo un ritmo veloz y se adjudicó la prueba sin mayores problemas. Por detrás, a unos minutos de diferencia, la escoltaron Ariana Argañaraz, que quedó segunda, y Francisca García, tercera en el clasificador. Al top 5 de esta 1ª edición lo completaron Julieta Surroca en la cuarta plaza y María José Muñoz en la quinta.



Finalizada la competencia, Andrea comentó: “La verdad que estuvo todo muy lindo. Corrimos sobre un circuito controlado y rápido que te llevaba. En lo personal me siento feliz por haber ganado, que esa era la idea, y por las actuaciones de los chicos de mi grupo de entrenamiento (AQ Trainning)”. Y agregó: “Durante el año he tenido pocas carreras, pero de calidad. Después intento estar en todas las que se hacen en la ciudad”.



En tanto Argañaraz, otra de las atletas locales que sobresalen a nivel nacional, resaltó la convocatoria y la buena organización. “Estuvo todo muy lindo. Corrió muchísima gente y la organización se pasó. Presentó un circuito entretenido, hubo puestos de hidratación y cortes de calle. Además el día estuvo ideal, por ahí molestó un poco el viento pero estuvo fresquito que es importante. Creo que Villa Mercedes comenzó su aniversario con una gran fiesta deportiva”, manifestó.



Además de los 10k, Mercedes Corre contó con pruebas participativas de 5k y 2k –que se sumaron a los festejos en distintos sectores de la ciudad una vez que pasó la competencia principal- y una recreativa de 100 metros para los más pequeños.

Los atletas locales, de la provincia y la región, aportaron como se esperaba su granito de arena en el megaevento. Y la ciudad al final, arrancó su cumpleaños número 162 con el reconocimiento que se merece.