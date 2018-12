Dieron clases de zumba para ayudar a una nena

El ritmo y la alegría se pusieron al servicio de la solidaridad. Un grupo de instructoras y bailarinas de Zumba lograron reunir $12.560 pesos para ayudar a Milagros Gómez, una nena de diez años que será operada en el Garrahan a finales de enero. Las clases fueron en el Palacio Municipal de los Deportes y participaron cientos de vecinas y vecinos de todas las edades.

Milagros se encuentra en silla de ruedas ya que sufre de escoliosis neuropática, una enfermedad nerviosa que afecta sus músculos. El 31 de enero se someterá a una intervención quirúrgica en el hospital pediátrico para mejorar su calidad de vida. Y aunque la obra social les cubre la operación, para sus padres se hacía muy difícil costear la estadía en Buenos Aires y los tratamientos previos que debe hacerse la niña. Para juntar un poco de dinero, comenzaron a vender números de rifa.

Fue así que la familia se topó con Ana Laura López Piatti, una instructora de zumba que decidió ofrecer una clase a beneficio para ayudar a Milagros. "Mi mamá fue maestra de 'Mili' en el jardín y ella estaba ayudando a la mamá de la nena a vender las rifas. Entonces se me ocurrió armar una clase con mis alumnos para ayudarlos. En un comienzo iba a ser algo pequeño ya que el lugar donde enseño no es muy grande pero luego pensé en el Palacio de los Deportes, lo pedí, me dieron el visto bueno y lo hicimos", contó Ana Laura.

La instructora se contactó con sus colegas de toda la provincia que, sin pensarlo dos veces, dijeron que sí. "Fue muy bueno que dejaran diferencias de lado y se sumaran. Por suerte pudimos reu-nir a mucha gente que se llegó, no solo a bailar sino también a colaborar con Milagros. Algunos decidieron acompañarnos y darnos ánimos desde las gradas y eso fue lindo", destacó.

La familia de la nena no se quiso perder la invitación. Sus tías, abuela, amigas y docentes de la escuela "Tomás Ferrari" a la que asiste desde hace algunos años, se animaron a bailar. Por momento, "Mili", como la llaman, dejó la timidez de lado y participó de las coreografías.

Susana Oropel, madre de la nena, contó que la propuesta de Ana Laura los ayudará a poder pagar el traslado y a solventar los gastos diarios.

"Estamos más que agradecidos porque nos tomó por sorpresa. Nosotros arrancamos con los números para el sorteo y ella nos propuso la clase y no tuvimos palabras en ese momento. Es inmenso el agradecimiento que sentimos porque todos quisieron participar", expresó.

Los Gómez Oropel continúan con la rifa, quienes quieran participar pueden comunicarse con Sandra al 2657631733. "La gente nos ha ayudado muchísimo. Todavía seguimos vendiendo hasta mañana (por hoy). La verdad es que han sido todos muy solidarios", resaltó la mamá.