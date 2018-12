Dejar el automóvil a punto cuesta unos 7.500 pesos

Después de los gastos de las fiestas, las familias puntanas tienen que administrar su economía para emprender un viaje de placer. Lo primero a resolver es la logística y ahí empiezan las sumas y restas. Las opciones más comunes para llegar a destino son avión, colectivo o el auto particular. Cuando la travesía se realiza en vehículo se debe prever el estado y condiciones para salir a la ruta. Según un sondeo que realizó El Diario por lubricentros y talleres mecánicos hacer el service cuesta unos 7.500 pesos. El control incluye cambio de aceite, pastillas de freno, rotación de las cuatro ruedas, alineación y balanceo. Además si se le suma el kit de seguridad se necesitan otros 1.150 pesos. Si se necesita reparar el aire acondicionado, ese "lujo" cuesta unos 1.200 pesos.



Marcelo Agüero, dueño de "Agüero Servicio", resaltó que la temporada fuerte comienza en octubre, pero que recién este mes se empezó a mover y señaló que se debe a la situación económica que atraviesa el país. "Está todo muy frenado. La semana pasada tuvimos un poco más de clientes", contó. Además destacó que la mayoría opta por pagar con tarjetas de crédito y en varias cuotas.



También enfatizó que primero revisan el auto del cliente y luego le dan un diagnóstico para saber en qué condiciones se encuentra y cuáles son las partes que deben cambiar. "Hacer el tren delantero ronda los 6 mil pesos. Eso incluye extremo de dirección, cambios de rótula, más balanceo y alineación", detalló Agüero, quien agregó que con este arreglo se podrá andar unos seis meses más.



Precisó que si al auto no se la ha hecho nada durante todo el año, los costos serán un poco más elevados. "Un presupuesto completo incluye cambios de amortiguadores, espiral y caja de dirección. Aproximadamente saldrá cerca de 10 mil pesos", explicó el dueño de Agüero Servicio. "Para un auto promedio el cambio de juego de disco y pastillas de freno rondan los 3 mil y si hay que sumarle el aceite son 2.100 pesos más", especificó.



En el local "Playa Elástico" de Hugo Zangrandi, la situación no es muy distinta ya que manifestó que recién en estas últimas semanas la gente se empezó a preocupar. "El cliente viene con los justo y antes de hacer cualquier operación ya recorrió varios comercios", aclaró.



Afirmó que en su negocio si solo quieren hacer alineación y balanceo se deberán pagar cerca de 1.500 pesos. Señaló que en caso de tener que reparar amortiguadores, rótula y extremos saldrá más de 5 mil pesos.



"Los clientes tratan de estirar el arreglo lo más que pueden. Muchas veces uno le dice que debe cambiar los dos rótulas, te piden una sola y al tiempo vienen por la otra", aseguró Zangrandi, quien agregó que el arreglo de los amortiguadores tiene un año de garantía.



Según el dueño de "Playa Elástico", en comparación al año pasado, los precios aumentaron un 50 por ciento. "Tratamos de absorber los costos y no cobrar la mano de obra para que no le resulte tan caro. Los precios de los repuestos que son importados ya han sufrido un incremento del cien por cien", enfatizó.



"Está complicada la situación comparada al año pasado", dijo Ricardo Cabrera, encargado de "Frenos San Luis". Expresó que antes de salir de viaje lo recomendable es controlar las cuatro ruedas y revisar la parte delantera y trasera. "Principalmente hay que fijarse en los frenos. Un cambio de pastilla para un auto básico puede salir 1.400 pesos", destacó. Y especificó que hacer el freno trasero completo con el rectificado de campana, el purgado, más la mano de obra está en 2.300 pesos. El encargado contó que los precios en relación al año pasado aumentaron entre un 25 y un 30 por ciento. "Buscamos darle una solución al cliente y que se vaya conforme", señaló.



La carga de aire acondicionado es una consulta que se multiplica en la época estival y es muy necesario cuando se quiere emprender un viaje de larga distancia. Con un auto económico como parámetro, optimizar el funcionamiento de este sistema cuesta en promedio 2.100 pesos.



Rodrigo Marcos, dueño de "GNC Nico", expresó que este mes a muchos automovilistas se les vence la oblea y que renovarla cuesta alrededor de 500 pesos. Además, resaltó que en caso de chequear en qué condiciones está el vehículo, la revisación saldrá 300 pesos. "La demanda aumentó, muchos buscan dejar todo listo para emprender viaje", contó y resaltó que el aguinaldo fue un impulso para el negocio. "Aprovecharon ese dinero para invertir en un equipo, uno de quinta generación está en 26 mil pesos. La mayoría lo saca en una sola cuota para no tener que pagar intereses con la tarjeta de crédito".



Los que tengan que adquirir un kit de seguridad reglamentario deberán contar con 1.150. El mismo incluye dos balizas, chaleco, matafuego, botiquín y una manta mortuoria. En todo el territorio argentino es uno de los requisitos a tener en cuenta a la hora de los controles policiales.



Exigen la Revisión Técnica fuera de San Luis

Uno de los chequeos que no pueden faltar para salir de vacaciones es la Revisación Técnica Vehicular (RTV). Si bien en San Luis no se exige, en otras provincias es un requisito obligatorio. Desde diciembre, Juana Koslay tiene un taller especializado ubicado en la avenida Santos Ortiz y calle América, frente a la estación de servicio Axion de "la ciudad verde". También hay otro centro de Villa Mercedes.



El propietario del taller de Juana Koslay, Enrique Sella, precisó que los rodados cero kilómetro recién deben realizar la revisión a los dos años, pero dijo que a partir del quinto debe efectuarse todos los años. Además indicó que los elementos que se verifican son los frenos, freno de mano, luces, la punta de eje de las ruedas delanteras y traseras, el estado de las cubiertas, la suspensión y los cinturones de seguridad, entre otros. También manifestó que la inspección dura aproximadamente unos 20 minutos.



Según Sella, el valor para los autos es de $1.100, el de las camionetas $1.200 y las motos $400 en adelante, en relación a la cilindrada. "Los remises y taxis también pueden hacer la verificación, pero en este caso será cada seis meses y pagarán una tarifa de 600 pesos. Lo tienen que hacer de manera semestral porque prestan un servicio público y transportan pasajeros. Los vehículos deben estar en optimas condiciones", aclaró.



Además comentó que a los conductores que no pasan la verificación se les da treinta días para subsanar el desperfecto. “Una vez que regresan se los prueba para saber si está en condiciones y no se les cobra, pero pasada la fecha se tiene que abonar el valor”, especificó el dueño.



Asimismo, destacó que a los autos que superan la revisión se les coloca una oblea en el parabrisas que debe estar visible y se les entrega un certificado a los propietarios para adjuntar al resto de la documentación.



El dueño del taller de Juana Koslay manifestó que hasta el momento han controlado más de 300 vehículos, y que el horario de atención es extendido debido a la gran demanda de los puntanos en esta época del año. “Atendemos hasta las 20 o hasta terminar de revisar todos los automotores”, precisó y agregó que después del período festivo está previsto que el centro funcione de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados de 9 a 13.



La RTV tiene la finalidad de disminuir, no solamente los accidentes de tránsito en las rutas, sino también evitar la contaminación sonora. "Los vehículos que no estén en condiciones y que, por ejemplo, no tengan los caños de escape que corresponden, no aprobarán la inspección", advirtió Sella.