Nostálgica descripción: Florencia Moyano, autora de “Lluvia en primavera”

La sonrisa de Florencia Moyano puede ser de alegría, ya que fue una de las 25 elegidas para ser parte de la antología de ganadores del concurso de relatos breves, que organizó “Los libros de Charlie Palacio Cultural”. Sin embargo, la autora de “Lluvia en primavera” tiene una sonrisa que también refleja timidez, propia de quien se siente más cómoda frente a un monitor, al escribir, que al enfrentar una entrevista.



Con esa sonrisa pudorosa, la joven indica que no es muy buena explicando lo que escribe, por lo que solo dijo que la obra habla por sí misma.



En el cuento, alguien —un personaje que no está definido— recuerda a otra persona de nombre irlandés sentada en la mesa de un bar; y, mientras toma una cerveza, rememora. Afuera llueve, y en su ánimo también. La lluvia, como siempre, es la protagonista ideal de situaciones de remembranza nostálgica o viajes literarios a las emociones.



Una carilla exacta le alcanzó a Florencia para exponer detalles específicos de ese bar, en una descripción pensada como una investigación que después transcribió al papel. Aquella jornada que relató tuvo, para algunos, un clima romántico; para otros (la protagonista, entre ellos), un aroma demasiado melancólico.

Cuatro puntanos fueron seleccionados para participar de "Antología", el libro de los ganadores.



La escritora de 23 años recordó que su pasión por escribir comenzó “hace un montón”. “Fue desde la adolescencia y nunca paré”, precisó contenta y develó el misterio, basado en una experiencia personal.



“Siempre estoy conectada con mis sentimientos, entonces lo más fácil para mí es escribirlo, más que contarlo o hablarlo; así lo plasmé en el relato”, dijo de su primer cuento editado. Nada mal para una chica más bien esquiva a participar en los concursos y que quedó entre los 25 finalistas de 450 trabajos literarios que se recibieron de todas partes del mundo.



De San Luis quedaron seleccionados cuatro participantes y Moyano es una de las tres escritoras de ese grupo. De otras partes del mundo, en "Antología" hay obras de Caracas, Madrid, Lugo, Bogotá y de Huanacayo, en Perú. El resto de los autores seleccionados son de provincias argentinas.



“Cuando recibí el libro en mis manos no caía de todo lo que me estaba pasando; cuando lo leí me di cuenta de lo que había hecho”, explicó Moyano, nacida en San Luis y egresada de la escuela Paula Domínguez de Bazán. “Más que escribir, este libro me incentiva a seguir compartiéndolo”.



“Escribir va primero que todo, las letras son mis acompañantes”, aseguró Florencia sobre un hobbie paralelo a sus estudios. “No es fácil compartir lo que una escribe; yo escribo con el corazón cosas mías, y dejar que otro las lea es el desafío, porque es muy personal”, describió.

No es fácil mostrar lo que escribo, porque escribo cosas mías", dijo Moyano.



Moyano participó en un concurso de una revista literaria online y dijo, con una sonrisa tímida, que le quedan escritos pendientes. No todos fueron enviados a concursos, pero ganar le sirve para toma confianza. “Parar de escribir, jamás; lo que sí, quiero ir por algo más extenso y mandarlo a otro concurso”, se animó la escritora, quien por la insistencia de su amigo David, dio el primer paso y se anotó en “Antología”.



“De chiquita leía mucho, pero dibujaba más que escribir; al crecer fue al revés. Leo, sí, pero me dedico más a la escritura ahora”, comentó la joven que actualmente estudia el Profesorado en Letras en la UNSL y es fanática del género fantástico y de la épica medieval.



Aunque le cueste expresarse a través del lenguaje oral, Moyano recordó con cariño su época de la adolescencia, en donde se generó ese efecto dominó que todavía no se detiene.