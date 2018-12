San Luis se sumó al pedido de Justicia por el asesinato de Lucía Pérez

La concentración fue en la Plaza Pringles. También hubo manifestaciones en todo el país.

Unas cuarenta mujeres se concentraron en la Plaza Pringles para pedir Justicia por la adolescente Lucía Pérez, tras el fallo que dejó absueltos de todos los cargos por abuso sexual a los únicos imputados por su asesinato. También hubo reunión en Merlo y en Tilisarao.

Las manifestantes realizaron un círculo en el centro de la plaza y expusieron su rechazo hacia la "justicia machista". Leyeron un comunicado en el que mostraron su malestar.

Eco en Buenos Aires

Un nuevo paro de mujeres contra la "justicia patriarcal" y en repudio por el fallo absolutoria por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez se realizaba este miércoles en diferentes ciudades del país y estaba prevista una marcha desde los tribunales porteños hacia la Plaza de Mayo.

La medida fue tomada el último lunes en diferentes asambleas feministas en las que acordaron marchar para repudiar el fallo que según las organizadoras "condena a la víctima por sus libertades e intenta disciplinar al colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis por nuestras autonomía".

La asamblea realizada en la Ciudad de Buenos Aires fue abierta por la madre de Lucía Pérez y recorrida por el grito "Ni una menos", y "Vivas nos queremos".

Durante la asamblea se definió que este miércoles el paro se llevara adelante a través de distintas modalidades como el cese de tareas en los lugares de trabajo, ruidazos, asambleas, volanteadas.

La medida tendrá como cierre la concentración y posterior marcha desde los Tribunales hacia la Plaza de Mayo.

Una historia

La noticia de la muerte de Lucía Pérez, el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, generó una reacción inmediata en el movimiento feminista, que convocó al primer paro de mujeres que se hizo en Argentina.

En la primera versión del hecho la fiscal a cargo de la investigación declaró públicamente que la joven había muerto como consecuencia del dolor producido por haber sido empalada.

Cinco meses después de la segunda marcha de NiUnaMenos, la fiscal María Isabel Sánchez expresó a la prensa: "Es terrible. Hace cuatro días que sucedió este hecho y no duermo normalmente. Sé que no es muy profesional decirlo pero soy mamá, mujer y he visto mil cosas durante mi carrera pero nunca nada igual".