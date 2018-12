Motocross "Baja Pedernales": Duplessis llegó a Ecuador

A pesar de que está en plena etapa de preparación de cara al Dakar 2019 -que se correrá del 6 al 17 de enero íntegramente en Perú- y que debe cuidarse para no sufrir sorpresas, el piloto Martín Duplessis será uno de los protagonistas principales que tendrá el sábado la tercera edición del Baja Pedernales, una prueba que se desarrollará en tierras ecuatorianas sobre una superficie por demás adversa. “La invitación surgió cuando estuve en el Desafío Ruta 40. Los organizadores me vieron, me invitaron y acepté. Después surgió lo del Dakar, y como había dado mi palabra vine a correr”, contó el mercedino a El Diario.

Martín, que apenas unos días atrás había estado entrenando con el equipo Honda (HRC) en Estados Unidos, llegó este miércoles por la mañana a la ciudad de Quito, donde fue recibido por miembros de la organización para empezar a encarar una competencia pareja que reúne a especialistas de rally y enduro. “En estas primeras horas me estoy aclimatando. La idea es que miércoles pruebe la moto que me da la organización y el jueves viaje a Pedernales, donde me voy a encontrar con un trazado de partes rápidas, que me favorecen, y otras técnicas, que voy hacer con cuidado”, señaló.

Esta tercera edición que se corre en la ciudad de Pedernales, que geográficamente se ubica frente al Océano Pacífico en la Provincia de Manabí, se basa en una carrera de una única etapa de casi 300 kilómetros con características similares al Dakar; o sea con navegación satelital y secciones cronometradas. “Esto me sirve mucho como preparación, porque es similar a lo que vengo haciendo. Por lo que me dijeron va haber 600 pilotos, es una prueba muy importante. Mi objetivo como invitado es dar lo mejor, brindar un buen espectáculo y tratar de quedar en los primeros puestos de la general”, comentó.

Y si bien, fiel a su estilo, buscará quedarse con la gloria, también acelerará teniendo en cuenta la cercanía con el próximo Dakar y una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda que trajo de souvenir de Estados Unidos. “En el último día de entrenamiento con el equipo Honda me caí y me lastime. Desde ahí vengo entrenando pero no arriba de una moto, por lo que estoy contento con muchas ganas de andar”, expresó desde Quito Martín, que esta vez tendrá el apoyo de su papá, Jorge. “Tuve la suerte de venir con mi viejo, cuando los viajes afuera generalmente son solos; eso me hace sentir en familia, como si estuviera en casa”, tiró.

Tras su arribo de Ecuador, Martín se enfocará en el Rally Dakar que se desarrollará en suelo peruano. Su cuarta experiencia consecutiva que, al igual que en la edición pasada, lo tendrá como parte de la estructura MEC Team; aunque esta vez como piloto satélite del equipo Honda. Una buena noticia que lo ilusiona, y mucho, para mejorar el decimoquinto lugar conseguido en 2017.