"Maravilla" Martínez dio un show doble

El ex múltiple campeón del mundo de boxeo, Sergio Gabriel "Maravilla" Martínez pasó por Renca y dio un espectáculo único, subió nuevamente al ring donde realizó su rutina de entrenamiento y luego presentó su show de Stand Up.

"Esto me mantiene vivo, no puedo dejar de hacer cosas. Ahora estoy apasionado con actuar. Y me pasa como en el boxeo: tenés que estar engañando todo el tiempo al rival, al jurado, al público… La actuación y el boxeo son acción pura. Más que nunca van de la mano, ya que estoy decidido a volver a pelear y de esta forma entreno y actúo", contó Sergio Martínez que visitó Renca gracias a la gestión de su intendenta Romina Peralta.

El primer acercamiento al público de San Luis, fue arriba del ring, allí "Maravilla" antes de comenzar a entrenar dio una charla motivacional: "Trato de que la gente se dé cuenta de que no vivimos solamente en una crisis económica, sino también en una crisis de conciencia y falta de identidad. El objetivo es que cada uno halle su talento".

Como epílogo de su paso por suelo puntano, Martínez se calzó el traje para su show de Stand Up.