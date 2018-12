A 48 horas de la final, Boca juega al misterio y River intensifica sus trabajos

Los equipos se preparan para el partido final de este domingo en el Santiago Bernabéu de Madrid.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, eligió hoy el misterio respecto del once inicial que presentará el domingo en la revancha de la final de la Copa Libertadores frente a River en Madrid, mientras que el "millonario" intensificó sus trabajos de cara al trascendental cotejo.

El "Mellizo" parece tener guardado bajo "siete llaves" el equipo titular que pondrá el domingo sobre el césped del Santiago Bernabéu y en ese sentido evitó dar pistas sobre los nombres de los posibles once. .

"En el primer partido, por la lesión de Cristian Pavón decidimos jugar de una manera que nos dio resultado, pero que no logramos sostener. Entonces vamos a jugar de una de esas dos maneras", señaló misterioso el entrenador "xeneize".

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, el técnico añadió: "Tengo bastante claro los nombres y las funciones de cada uno, pero lo voy a definir el domingo en el estadio. El equipo lo voy a tener yo solo".

De esta manera, Barros Schelotto evitó pronunciarse sobre si jugará con un solo "nueve de área" -Ramón "Wanchope" Abila o Darío Benedetto-, acompañado por Cristian Pavón, o bien apostará por ambos delanteros y modificaría algo en la zona del mediocampo.

"Uno no piensa en quedar a la historia, lo que sí piensa es en ganar y en llegar lo más lejos posible. Vamos a tratar de explotar las virtudes nuestras y poder aprovechar, si encontramos, algún defecto en el rival. Lo mismo hará River con nosotros", evaluó.

"Sabemos que somos un equipo que si ataca hace un gol porque no hemos perdido el espíritu de atacar, pero tanto nosotros como River estamos más que estudiados porque este partido se tendría que haber jugado hace quince días", aseveró el entrenador, y dijo luego que Pavón "está en perfectas condiciones y a disposición del entrenador".

River intensificó los trabajos

Por su parte, River se movió de manera intensa en el entrenamiento, que de manera sorpresiva se realizó en la noche de Madrid, en las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas.

El plantel "millonario" se movió bajo una baja temperatura que se hizo sentir y si bien Gallardo no dejó entrever el once titular, el nombre del juvenil Julián Alvarez se metió en la consideración para integrar el banco de suplentes, debido a que Ignacio Scocco no logró recuperarse de su desgarro en el gemelo.

Si bien la práctica que ordenó Gallardo fue a puertas cerradas en el complejo merengue, el "Muñeco" ya tendría definidos 10 de los 11 nombres que ingresarán desde el inicio al trascendental partido.

Los que ya parecen confirmados son Franco Armani, Luciano Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

El restante lugar se lo disputan Lucas Martínez Quarta, Ignacio Fernández, y el juvenil Julián Alvarez, quien puede desempeñarse como delantero o media punta.

Lo cierto es que igual que Barros Schelotto, Gallardo dará la formación inicial una vez que esté en el Santiago Bernabéu, aunque el equipo no podrá dirigirlo él, sino su ayudante Matías Biscay, debido a la suspensión que aún debe purgar el "Muñeco".

