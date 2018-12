Analizan denunciar al Consejo Superior de la UNSL por encubrimiento

Es por la causa del destino "dudoso" de unos $ 48 millones. El docente y ex consejero, Eduardo Borkowski, dijo que el máximo cuerpo de decisión universitaria se niega a investigar las irregularidades.

El docente y ex consejero superior de la UNSL, Eduardo Borkowski, volvió a cuestionar el destino "dudoso" de fondos nacionales, transferidos a la casa de estudios por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), durante 2014 y 2015, correspondientes a unos 48 millones de pesos, que motivó a la ex candidata presidencial y dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, a hacer una presentación penal en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Borkowski salió nuevamente al cruce y afirmó que analiza denunciar al Consejo Superior de la UNSL en la Justicia Federal por negarse a investigar la responsabilidad que tuvo el actual rector, Félix Nieto Quintas, en el proceso de concreción y firma de los convenios, lo que calificó como "encubrimiento".

"Luego de que el Consejo Superior respondiera a una solicitud original que hice a fines de 2016 y que me respondieron recién en abril, sacó la Resolución 64/18 donde afirma que está todo en orden según el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuentas y donde transcribe solo la primera parte de la auditoría interna de la Universidad y omite todo el resto. Eso derivó en llevarle la documentación a Stolbizer y también hacer un pedido de reconsideración para que se inicien los sumarios correspondientes al interior de la institución por las distintas irregularidades administrativas que cometieron en la tramitación de los convenios, que además favorecerían actos de corrupción", explicó Borkowski.

Según el denunciante, estaría en condiciones de realizar la denuncia penal contra el Consejo Superior una vez que la Justicia resuelva si acepta o no el ofrecimiento que realizó Stolbizer para que sea tenida en cuenta en la causa bajo la figura de "amicus curiae" (del latín "amigo del tribunal").

Los casi 48 millones de pesos transferidos por la SPU corresponden a seis convenios, fondos que estaban designados para el pago de distintos servicios que presuntamente la UNSL habría ofrecido al organismo nacional durante el último año que gobernó el kirchnerismo en el país.

"Entre las irregularidades internas está, por ejemplo, que no se haya informado al Consejo Superior sobre los convenios celebrados y como tampoco que se hayan hecho las rendiciones en la manera en que debían hacerse, entre varias otras", sostuvo Borkowski, quien indicó que la principal sospecha de corrupción reside en que la UNSL participó de una "triangulación" para concretar el desvío de fondos, a través de procedimientos administrativos que no corresponden al ámbito universitario, como es el caso de los "fondos rotatorios", de jerarquía extraordinaria y solo aplicables a decisiones de, por ejemplo, el Ejecutivo nacional.

"El auditor afirmó que no hubo constancias de recepción de los servicios, una presentación básica que es exigida en cualquier área del Estado, o incluso de una empresa, pero que en el caso de la Universidad no se cumplió", aseguró el ex consejero superior de la UNSL durante el período 2013 a 2016.

Causa por mal manejo

-La denuncia interna que realizó en la UNSL el docente y ex consejero superior, Eduardo Borkowski, estuvo inspirada en una presentación similar, anterior, realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien implicó a 52 universidades nacionales por malversación de unos $747 millones. Los fondos fueron transferidos a las casas de estudios durante 2014 y 2015, en el último tramo del gobierno kirchnerista.

-La presentación original de Borkowski, motivó a su compañera partidaria y dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, a denunciar, a fines de octubre, el caso puntual de la UNSL por el manejo irregular de casi $48 millones.