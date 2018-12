Ya son 180 los inscriptos para cursar Medicina en la UNViMe

En la primera semana de inscripciones, la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) registró 180 solicitudes en el sitio web. De ese número, el 50 por ciento vive en la ciudad mientras que el resto son personas de San Luis capital y hasta de Jujuy y Tierra del Fuego.

El coordinador de la especialidad, Nelio Bazán, indicó que creen que la mayor parte de aspirantes se anotarán en febrero, unas semanas antes de arrancar las clases del curso de nivelación. "Eso es lo habitual, pero como tuvimos bastante expectativa y en el sondeo de opinión que hicimos en la página eran 1.900 interesados, nos llamó la atención. Cuando se abrió vimos que hay mucho interés", sostuvo el doctor.

Entre los aspirantes, un 50 por ciento reside en Villa Mercedes, cerca del 20 pertenecen a la capital puntana, un 3 por ciento son de Justo Daract en tanto que el resto está repartido entre la región y casos como provincia de Buenos Aires, Jujuy y hasta Tierra del Fuego. "Eso me llamó la atención. Pasa que también hay que tener en cuenta que en las grandes ciudades como Córdoba o Mendoza donde tienen la oferta de Medicina, no todos los que se anotan entran. Muchos de ellos no se han recibido este año, sino que tienen varios años desde que terminaron el secundario", precisó Bazán.

En el hall de uno de los edificios de la universidad, sobre la calle España al 80, hay un stand informativo y un teléfono de contacto para quienes sean de otras localidades. Según explicó el coordinador, han recibido muchas inquietudes de estudiantes de Santa Fe, del sur de Córdoba y La Pampa.

La inscripción arrancó el lunes pasado y está abierta a todos los interesados. Para poder cursar el cursillo nivelatorio que durará todo el 2019 deben, primero, registrarse en www.unvime.edu.ar hasta el 28 de febrero, inclusive. Completado eso, tendrán que llevar la documentación personal a las oficinas del Rectorado, en Las Heras 383, y podrán hacerlo hasta el viernes 28 o el año que viene a partir del primer lunes de febrero y hasta el 28 de ese mes. El 6 de marzo publicarán las comisiones con los nombres de los alumnos.