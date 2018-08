En Villa Mercedes, los usuarios de Ecogas redactarán un amparo

El reclamo de los usuarios mercedinos de Ecogas, toma cada vez más fuerza: presentarán un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar la tarifa del servicio. La comisión de vecinos autoconvocados se reunió con los concejales y acordaron hacer una presentación judicial entre hoy y el lunes.

Después de la tensión que se vivió a comienzos de semana, los vecinos se sienten un poco más aliviados, pero aún con angustia y a la espera de tener una solución concreta por parte del gobierno nacional.

La concejal del bloque Unidad Justicialista, Laura Rodríguez, una de las ediles que participó de la reunión con la comisión, contó que, tras un nuevo debate que llevó horas, acordaron hacer la presentación en nombre de los ciudadanos.

"Evaluamos varios caminos a seguir. El más urgente e importante es presentar un recurso de amparo. Al comienzo, la idea era sumarse a la medida que presentó ayer la Fiscalía de la Provincia, pero los vecinos decidieron hacer una presentación propia que incluya toda la ciudad de Villa Mercedes", explicó la legisladora.

Junto a los autoconvocados y los concejales, estuvieron el asesor legal del Municipio, Mario Alonso, y el secretario general de la Comuna, Emanuel Estrada, que los guiaron en la vía legal.

"Realmente nos ayudaron mucho y nos asesoraron en cosas que nosotros no conocíamos con determinación. Nos sentimos muy apoyados por todos", expresó Víctor Gardiola, presidente de la comisión vecinal del barrio Viva San Luis. Gardiola fue uno de los consumidores que encabezó el reclamo.

Rodríguez destacó que el recurso de amparo apunta a "frenar la medida, el cobro de las boletas y que se retrotraiga la tarifa del año 2017", señaló y recalcó que es una medida de rápida resolución. "En unos días ya debería estar la respuesta", confirmó.



La comisión se volverá a reunir hoy para ultimar los detalles del amparo.



"El aumento es desproporcionado en relación a otras tarifas como la luz y de los servicios municipales. No tiene punto de comparación, en algunos casos el aumento fue de mil por ciento y para la mayoría de las personas es imposible de abonar", manifestó la concejal.

Los integrantes de la comisión volverán a reunirse hoy en el Concejo Deliberante para ultimar detalles del documento. "Tenemos que firmar el acta y adjuntar documentación y las boletas. Nos vamos a juntar a las 11 de la mañana y apenas se termine, lo enviaremos. En caso de que no se pueda mañana (por hoy) se va a mandar a primera hora del lunes", añadió Gardiola.

Paralelamente a la acción que tomarán los usuarios, los ediles presentarán una carta a Ecogas y enviarán un proyecto de comunicación a la Secretaría de Energía de la Nación para pedir la zonificación del servicio, lo que significa bajar el valor del metro cúbico en la ciudad.

"Buscamos que se considere a Villa Mercedes al igual que se hizo con La Pampa. Allí, el metro cúbico cuesta tres pesos y acá seis, y se registran las mismas temperaturas bajas durante el invierno", indicó la integrante del bloque Unidad Justicialista.

Además le entregarán una copia de ese documento al senador nacional, Andrés Vallone, que ayer se acercó a la reunión y adelantó que, desde la Cámara baja, también harán un pedido a la empresa que regula el servicio del gas natural en el país.

"Sabemos que es difícil resolver la cuestión de fondo porque lamentablemente no podemos resolverlo nosotros debido a nuestra competencia, pero si vamos a acompañar todas las medidas que creemos conveniente tomar", aseguró Rodríguez.

Para los vecinos, el paso que lograron dar ayer es "histórico". "Es la primera vez que podemos, entre todos, lograr algo así y esperamos que la Justicia también nos acompañe. Por lo pronto, debo agradecer que nos hayan escuchado y que nos den asesoramiento. Una vez que presentemos el amparo, vamos a seguir presentes desde la comisión", aseveró el presidente de la comisión del Viva San Luis.