González fue inalcanzable en el Rally de los Parajes

Cristian González imprimió un buen ritmo en la segunda etapa, no dejó lugar a especulaciones y logró el triunfo en la sexta fecha del Campeonato Provincial de Rally en San Martín.

El “Espy” no se relajó y se mantuvo en los tiempos de punta, así y tras ocho temporadas, el puntano volvió a festejar a lo grande en el rally provincial. “Estoy feliz, por fin pude cerrar una carrera redonda. Esto es un gran trabajo de todo el equipo que me dio un auto increíble, mi navegante Matías (Ramos) y mi familia que me apoya. Esta victoria sirve para encarar el resto de la temporada de otra manera”, contó el puntano.

Otro de los que festejó a lo grande fue Mirábile, el crédito local obtuvo su mejor resultado desde que corre en el rally sanluiseño, fue segundo en la general y ganó con autoridad la clase menor, denominada N2.

El último peldaño de la general fue para otro puntano, el “Pato” Artola, quien se metió entre los mejores y triunfó en la clase N6. Federico Lucero, que fue octavo en el absoluto, logró el triunfo en la N7.

Párrafo aparte para David Cavallera que a pesar que no puede romper la mala racha, dejó demostrado por que es uno de los mejores volantes de San Luis. El piloto de Santa Rosa, que tumbó en el súper especial nocturno que dio inicio a la competencia, ayer ganó la segunda etapa de punta a punta. Además ascendió más de 35 posiciones para finalmente quedar 12º en la general y escolta en la clase A.