Romina Baigorria y la importancia de ver

Fue solo por una extrema necesidad que Romina Baigorria nació en Villa Dolores. Por aquellos años el servicio de salud de Tilisarao, la localidad donde vivían sus padres, era muy escueto y los partos del pueblo se trasladaban a tierra cordobesa.

Nueve años después del nacimiento de Romina, la familia Baigorria decidió mudarse a Villa Mercedes, donde vive en la actualidad.

En el recuerdo de la artista, que ahora tiene 34 años, está su amor por las artes desde chica. Romina contó que era una nena que dibujaba en su casa, pero recién a los 11 años comenzó un taller de expresión libre junto a Cecilia Santini y a los 15, en paralelo a sus estudios escolares, asistió a diversos talleres de la Escuela de Bellas Artes de Mercedes.

“Siempre me apasionó el arte. Cuando salía del secundario, me iba a casa a almorzar y después me instalaba a hacer talleres libres hasta la tarde, casi noche”, agregó Romina.

El deseo de Baigorria al finalizar el secundario era estudiar una carrera artística, pero los medios económicos no se lo permitieron. Fue así que la joven comenzó a estudiar Administración.

La artista relata como una anécdota que durante los dos años que estudió Administración, cuando salía de cursar iba rápidamente a un curso de dibujo. Ese era el lugar de su pasión.

“Dos años después, luego de una crisis, tuve la posibilidad económica y me fui a Córdoba. Soy licenciada en pintura”, destacó con orgullo.

Tenía la idea de quedarse en la provincia vecina, pero la realidad económica no la acompañó y decidió volver a Villa Mercedes un año después de terminar la carrera.

“Siempre digo que tengo que estar agradecida porque todo lo que me he propuesto en mi camino profesional se ha ido dando”, dijo con tranquilidad en su estudio de Villa Mercedes.

Además de lo pictórico y el ejercicio de su profesión, también se dedica desde muy chica a la fotografía, pero recién hace dos años salió del lugar de aficionada para dedicarse de manera más artística a la captación de imágenes.

“Uno va indagando por distintas disciplinas, decanta y lo va tomando como un proceso propio. Hace dos años tomo la fotografía como parte de mi obra”, destacó Romina.

A estas dos ramas del arte se le suma una tercera, que conoció en su primer taller de expresión libre: la escultura.

Baigorria recibió la beca a la creación que otorga el Fondo Nacional de las Artes, que brinda financiamiento económico para la realización de proyectos. “Esto fue hace un año y me permite hacer obras más grandes de las que estaba acostumbrada”, agregó. Pese a que trabaja a diario en la escultura, aún no ha hecho exposiciones de esa rama del arte.

Actualmente Baigorria trabaja en instalaciones, que trata sobre objetos y pinturas, pero ya dispuestas en el espacio. En menor medida hace trabajos de pintura en soporte.

La artista expuso en el Hito del Bicentenario a principio de año e integró la grilla de artistas puntanos en el Mercado de Arte Contemporáneo, que se realizó en Córdoba el mes pasado. Hoy pasa sus días en distintas aulas de educación secundaria donde se desempeña como docente en artes visuales.

“Tengo la posibilidad de trabajar en otras ferias junto al espacio Leche, pero eso hay que hacerlo paso a paso”, dijo sin descartar propuestas futuras.

“El arte ocupa un lugar principal en mi vida, porque lo veo como un modo de pensar al mundo. Es mi modo de pensar”, cerró la joven artista.