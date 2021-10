Romina Baigorria, seleccionada del XXV Premio "Klemm"

Los colores son la fuente de inspiración que impulsan a Romina Baigorria a realizar sus piezas. En esta oportunidad, la artista combinó las tonalidades, las texturas y la teoría de la percepción del color a través de un cuarteto de cuadros digitales, con la rusticidad y simplicidad de un objeto hecho a mano y con madera. Esa obra le valió convertirse en una de las seleccionadas —la única de la provincia— de la 35ª edición del premio otorgado por la Fundación "Klemm".

La instalación integra la fuerza de lo perdurable y la belleza de la inmarchitabilidad con lo tecnológico, y de lo manual con la naturaleza. Será parte de una muestra que se realizará a mediados de noviembre, con todos los seleccionados.

La creación de la pintora villamercedina es una instalación llamada “Inaccesible”, que combina arte digital y madera, y competirá por un pozo de 600 mil pesos destinados al primer puesto.

“El título viene un poco del color. ‘Inaccesible’ es sinónimo de inmarchitable y como estoy trabajando esta serie de pinturas digitales, son una especie de paisaje virtual que nunca se van a modificar en su color o textura”, explicó la artista, quien se anotó a último momento en el concurso.

Romina había sido mamá hacía poco cuando vio la extensión de la convocatoria y decidió inscribirse. “Fui la número mil y algo”, contó entre risas. Fue una sorpresa para ella recibir el mail que anunciaba que había quedado seleccionada entre los 1.476 inscriptos para exponer en la galería de la Fundación “Federico Jorge Klemm”, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

“Venía pensando esta instalación hace tiempo, así que me decidí por presentarla. Trabajé un poco la idea del paisaje perpetuo que no se marchita y no se desvanece", expresó la artista, quien aún no sabe si asistirá a la presentación de la muestra. Por el momento, se encuentra a la espera de que la organización retire la pieza para llevarla a Buenos Aires.

La villamercedina descubrió los pinceles, las témperas y, sobre todo, los colores cerca de los 10 años. Desde ese momento se expresa, ininterrumpidamente, a través de sus piezas. Durante sus estudios primarios y secundarios realizó talleres de expresión plástica y recorrió algunos “trayectos artísticos” en la Escuela de Bellas Artes de Villa Mercedes.

“Hay algo que une mi obra desde los comienzos. El hilo conductor, el leitmotiv y la excusa de mi proceso es el color. Trabajo en diferentes disciplinas: hago pintura, objetos, fotografías e instalaciones, pero siempre las conecta este interés, cómo nos modifica y al entorno”, fundamentó la mujer, quien luego de realizar sus estudios universitarios en Córdoba regresó a Villa Mercedes para dedicarse a la docencia y a crear a través de su personal caleidoscopio de colores.