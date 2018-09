Para viajar gratis, trasplantados solo deberán exhibir un carnet

Con menos burocracia. Ahora las personas que estén inscriptas en el Incucai, ya sea para recibir un órgano o que le hayan hecho un trasplante, podrán viajar gratis en el transporte urbano de la capital puntana solo presentando la credencial de esta institución, sin tope de pasajes. Esto gracias a que ayer el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión de la ciudad a la ley nacional 26.928 y provincial del 2016, que protege a los trasplantados y a quienes estén en lista de espera.

El proyecto de ordenanza que presentó la concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Johana Sosa, tuvo despacho favorable de las dos comisiones donde se trató, de Salud y de Legislación e Interpretación. Luego, en el recinto fue aprobado por todos sus colegas. "La Municipalidad adherirá a esta ley con una primera acción que es el boleto gratuito para las personas trasplantadas y para las que están en lista de espera para el trasplante, porque muchas de ellas usan el transporte público para llegar a sus centros de salud, para algún estudio o hacerse diálisis, por ejemplo, aquellos que necesitan un riñón", manifestó Sosa en la argumentación de su idea.

Si bien quienes están en el registro del Incucai podían viajar gratis en colectivo, lo que hace esta ordenanza es facilitar la gestión. "En los periodos de renovación del boleto estudiantil gratuito, Transpuntano les pide que hagan un trámite de discapacidad, lo cual a la persona trasplantada le parece chocante porque no son discapacitados. Entonces ellos se sienten muy manoseados en esta situación, porque además les piden una serie de requisitos donde hay que tener sí o sí un certificado de discapacidad, cuando no lo son. Con su credencial podrán automáticamente usar el servicio de transporte público", expresó la edil.

Adelantó que la semana que viene van a empezar a trabajar en un proyecto para eximirlos de los impuestos municipales. "Que el Poder Ejecutivo Municipal (PEM) se haga cargo de eso es importante. De hecho el Concejo Deliberante está llevando un ciclo de reuniones para modificar el estatuto municipal y solicité que se considere esta ley para que sea parte del nuevo código en el que estamos trabajando", agregó.

Sosa señaló que para armar el proyecto trabajaron con la coordinadora del Cucai San Luis, María Eugenia García, quien los interiorizó en el contexto actual tanto de la provincia como de la ciudad de San Luis. "En nuestra provincia son aproximadamente 115 los ciudadanos que se encuentran inscriptos en la lista de espera para ser trasplantados y el 80 por ciento de ellos residen en la capital. Además hay unas 150 personas que ya han sido trasplantadas", indicó.

García contó que los concejales se acercaron a las oficinas donde trabaja para hacer reuniones informativas. "Me pareció perfecto, se acercaron a la oficia a conocer, saber cómo se inscribe una persona, cuánto tiempo están en lista de espera, cuántos trasplantados hay y ahí descubrieron que había un problema en todo esto, pero no sabían bien hacia dónde apuntar, dónde trabajar. Con estas reuniones que tuvimos decidieron dirigir la ayuda a hacer que la ciudad adhiera a la ley", comentó.

"Me gustó mucho cómo lo encararon, estudiaron, averiguaron y se tomaron su tiempo, después lo analizaron. La comisión lo tomó muy bien, con mucha unidad, todos trabajaron juntos por el mismo ideal. Creo que se dejaron las diferencias políticas de lado con el objetivo de beneficiar a la gente. De hecho me llamaron concejales de otros partidos para averiguar también. Eso me pareció excelente", remarcó.