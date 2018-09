En dos meses se desplomó la venta de motos en la ciudad

Al igual que pasó con los autos, la venta de motos en tan solo dos meses se desplomó. Los trabajadores del rubro aseguran que se debe a la falta de poder adquisitivo de los clientes y a la inestabilidad del dólar. En algunos casos deben absorber costos para seguir en el mercado.

Gabriel Quin, encargado de 'Motofun', dijo que su comercio no está exento a la mala situación que atraviesa el país. Además resaltó que las motos han aumentado entre un 10 y un 15 por ciento, y que tratan de sumar ofertas para poder mover el mercado. "Los clientes buscan ajustar gastos, una de las formas es poder comprar un medio de movilidad más económico. Pagan menos patente, estacionamiento y nafta, se nota la diferencia", señaló.

Asimismo indicó que las más pedidas son las 110 centímetros cúbicos que cuesta 18 mil pesos, pero que así y todo les cuesta llegar a ese importe. También agregó que el panorama no es para nada alentador y que del 80 por ciento de los clientes solo el 20 paga de contado. "Algunos aprovechan los pocos ahorros que tienen, el resto es financiado. Nos damos cuenta porque le piden la tarjeta a un amigo o familiar, ya que la suya la tienen completa o están pagando intereses por otra compra", explicó. El encargado contó que entre julio y agosto en su negocio las ventas cayeron cerca del 60 por ciento. "Cada vez se pone más pesada la mano, no vendemos y tenemos que pagar impuestos, alquiler y empleados", manifestó. "No es tan fácil decir 'no vendo hasta ver qué pasa', necesitamos recaudar. La mayoría está en la misma situación", manifestó preocupado.

Al igual que lo explicaron desde las cesionarias de autos, Quin aseguró que se les complica la reposición de las motos. "Hoy las vendemos a determinado precio y mañana no sabés realmente el valor. Hay que llamar a las fábricas para ver la cotización, pero en algunos casos es imposible reponerla", enfatizó y agregó que se ven obligados a achicar costos pero que hacen un esfuerzo para mantener el personal.

La situación no es muy distinta en 'Lavalle Motos'. Matías Lucero, encargado del local, aseguró que la mayoría tiene productos importados, y que la disparada del dólar hizo que los precios subieran notablemente. "En un mes aumentaron casi 3 mil pesos. Las tasas de interés de las cuotas hace que los clientes estén indecisos", precisó y aseguró que cuentan con un plan de contingencias.

"Hemos tenido que absorber los costos, ganamos menos pero mantenemos la fuente laboral. Las ventas cayeron un 20 por ciento, en agosto pudimos cumplir con los objetivos propuestos, pero estos meses venimos en baja", resaltó el encargado.

En 'Lavalle Motos', al igual que en 'Motofun', los puntanos buscan los vehículos más económicos. Una 110, con todos los gastos incluidos de patente, puede llegar a costar 27 mil pesos, mientras que la 150 está en 35 mil pesos. El encargado señaló que la reposición de los productos no es complicado para ellos ya que la empresa a nivel nacional cuenta con un depósito grande, y que por ese motivo no se ven afectados.

También aconsejó que el mejor momento para adquirir una es ahora, porque al no saber qué sucederá con el dólar los precios van a subir. Además indicó que cuidan los servicios de energía. "Hoy apagamos todas las luces, antes dejábamos una prendida, ahora no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ajustar el bolsillo, para no dejar gente afuera", resaltó.

Matías Enriz, vendedor de 'Megatone', afirmó que a causa de la suba del valor de la moneda extranjera la cotización de las motos subió entre un 20 y 40 por ciento. "A causa de esto las ventas bajaron un 70 por ciento. La situación es muy complicada para todos", señaló y precisó que los clientes buscan modelos más baratos.

"Una 110 actualmente está entre 22 y 24 mil pesos, antes estaba a 18 mil. La gente no sabe qué hacer, lo piensa dos veces antes de contraer alguna deuda, cuida mucho el bolsillo", explicó Enriz y agregó que en algunos casos no tienen precio de referencias al estar el dólar desfasado. "Esperemos que la situación se componga para el bien de todos", asintió.