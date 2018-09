Denuncian recorte del 30% en el Fondo Nacional de las Artes

El proyecto de Presupuesto que presentará el Gobierno en los próximos días incluye un recorte "en torno al 30 por ciento" en el Fondo Nacional de las Artes (FNA)", alertó Sebastian Blutrach, quien renunció a su cargo de director de Escénicas en el organismo, tras la "degradación" de Ministerios a Secretarías.

El productor teatral argumentó que la "quita no se explica por una merma en la recaudación propia" ya que "tal como se viene constatando en los últimos años, la recaudación crece de manera constante, a pesar de la recesión".

Luego de anunciar que dejaba su puesto, Blutrach advirtió: "El proyecto de ley de Presupuesto que está diseñando el gobierno nacional incluye una reducción en torno del 30 por ciento en el presupuesto del FNA".

"Si se incorpora a este recorte el impacto de la inflación, entonces se debería de hablar de una reducción en torno al 75 por ciento en términos reales", estimó.

En un descargo publicado en su cuenta de la red social Facebook, subrayó que "alrededor de la mitad de lo recaudado por el FNA el año próximo, quedará guardado como reservas, aún cuando las necesidades, las demandas y los proyectos de los artistas no paran de crecer".

"Mientras, está previsto que la Secretaría de Cultura siga ajustando y viendo de traspasar programas al FNA", cuestionó el ex director de Escénicas.

Al mismo tiempo, aseguró: "Considero que los soportes que deben levantar un país, son la salud, la ciencia y tecnología, el trabajo, la educación y la cultura, todos degradados a secretaría".

"Nunca tuve más claro que no debo permanecer en este cargo y lugar", fustigó Blutrach.

El saliente funcionario insistió: "Como el FNA se financia a través de la recaudación propia, del dominio púbico pagante, también crecieron sus ingresos".

Además, según precisó, la recaudación "creció a un ritmo interanual del 47%".

"Esto sucedió por decisión de la presidencia y directorio de mejorar el área de recaudación y darle completo apoyo, mientras que las reservas del Fondo (el resultante de la recaudación que no se ejecuta durante ese año fiscal) pasaron de 100 a 200 millones entre 2015 y 2018", destacó.

Meses atrás, Blutrach había anticipado que para el teatro se venía "un año sumamente complejo".

Espectadores de lujo

La crisis económica que afecta a distintos sectores también golpea la actividad teatral, a tal punto que disfrutar de un buen espectáculo se convirtió para muchos en una salida de lujo.

A principio de mes, Blutrach aseguró en una entrevista para Teleshow que "en abril, hubo una caída de espectadores del 7% comparado con el mismo mes del año pasado. En mayo fue del 12%, en junio del 7%, 13% en julio y un 2% en agosto", precisó.

Además, el director teatral sostuvo que "cuando la gente tiene bolsillos flacos, los primeros recortes van a la cultura y al entretenimiento. Las personas gastan en salud, educación y alimentación, más con las tarifas que hay".

Por el ajustado presupuesto del público, los empresarios son cuidadosos con los valores de los tickets y buscan tener una cartelera atractiva. "Los que no somos formadores de precios y no vendemos alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, no podemos aumentar al nivel de inflación porque no hay consumo”, agregó el entonces director de Escénicas del FNA.