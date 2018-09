TN: show de Pipkin

Juan Pipkin cerró el fin de semana ganando la Clase 3 en el autódromo "Juan Manuel Fangio" (Rosario), ante 25.000 personas que acompañaron la disputa de la novena fecha del Campeonato Argentino 2018 de Turismo Nacional. Con el Chevrolet Cruze del equipo Arana Ingeniería Sport, se impuso en la prueba decisiva en la que Iván Saturni y Jonatan Castellano quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el inicio de la competencia final, Iván Saturni (Ford Focus) comenzó comandando las acciones en el autódromo de Rosario. Sin embargo, no le fue fácil estirar la diferencia con respecto al pelotón. Al contrario, Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) no le perdió el paso y comenzó a presionar. El piloto santafesino no pudo aguantar los constantes ataques del oriundo de Bahía Blanca y finalmente fue superado.

No obstante, Pipkin tampoco pudo alejarse demasiado. En la primera neutralización, por el despiste de Julián Santero (Ford Focus), Saturni intentó capturar nuevamente la punta, pero le fue imposible. Sin embargo, el fuerte despiste de Adrián Chiriano (Ford Focus) tras recibir un toque por parte de Ernesto Bessone (Toyota Corolla), provocó un nuevo ingreso del auto de seguridad.

En diálogo con Campeones, Mario Bruna, ingeniero de Chiriano, confirmó que fue trasladado al hospital Laprida de Rosario: "Adrián me alcanzó a decir que se había roto algo y que tenía un fuerte golpe en la espalda".

En la reanudación, Pipkin fue imparable. Desde entonces, se mantuvo sólido y cruzó la bandera a cuadros al frente del pelotón. Saturni debió defenderse de Jonatan Castellano y finalmente arribó en la segunda colocación, mientras que el piloto de Lobería completó el podio en Rosario.

Fabricio Pezzini que partía desde la 15ª colocación. En los primeros metros, avanzó una posición, pero en el octavo giro, debió abandonar por la rotura de la caja de velocidades.