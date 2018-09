"El oficio de vivir": el bailarín errante

La historia de Marcelo Alcaraz, el bachatero villamercedino que triunfa en España se resume en dos palabras: constancia y sacrificio. El bailarín es el nuevo protagonista de "El oficio de vivir" el programa que reúne las historias de los Destacados de El Diario de la República. El capítulo se transmitirá hoy, a las 21, por la pantalla de Canal Trece.

Gracias a las gestiones que realizó su hermano, Roberto Alcaraz, la producción de "El oficio..." consiguió una entrevista exclusiva con el bailarín que hace mucho tiempo no pisa su tierra natal. Marcelo vive en Madrid donde dicta clases de bachata, el ritmo que lo llevó a la gloria.

Durante el programa, el mercedino recordará su infancia, su adolescencia y el paso crucial que hizo el día que se decidió por empezar a bailar. Entre tantas cosechas, Marcelo se destacó por ganar el campeonato mundial “World Bachata Masters" que se realizó del 17 al 19 de febrero de 2017, en Madrid, y que cada año lo deja muy bien posicionado entre los primeros puestos. En el último certamen se quedó con el subcampeonato.

Alcaraz nunca imaginó que el baile lo llevaría a recorrer el mundo y ganar concursos tan importantes en representación de su país. Junto a su compañera María Belén Tejedor, de El Palomar, Buenos Aires, se fueron convirtiendo a paso lento pero seguro en los mejores del mundo en el ritmo latino.

Marcelo tiene 37 años y hace siete que dedica su vida exclusivamente a perfeccionarse en la bachata. Nació el 8 de febrero de 1981 y pasó la mayor parte de su vida en el barrio 96 Viviendas de la ciudad de la Calle Angosta.

Su talento dormido explotó hace 14 años, cuando su novia de aquel entonces lo llevó por primera vez a bailar tango. "Tenía 22 años. Ella abandonó y yo seguí con las clases. En el gimnasio donde entrenaba periódicamente realizaron una clase abierta de salsa y fue cuando conocí los ritmos latinos, que me encantaron. Ahora, hace siete años que me dedico de lleno a la bachata", explicó en una de las primeras entrevistas que le hizo a Etc.

En la actualidad es uno de los bailarines más importantes del mundo de la bachata y junto a su carisma y responsabilidad conquista los escenarios que le toca recorrer junto a su pareja. "Para mí bailar es mucho más que mover los pies", concluyó.