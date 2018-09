Semana del Estudiante: refuerzan la promoción de la salud reproductiva

Los estudiantes ya empezaron a copar la localidad de El Trapiche para hacer sus típicos festejos para celebrar su día, y a partir de hoy podrán contar con la atención del Ministerio de Salud, que hará hincapié en materia sexual y reproductiva. Informaron que repartirán preservativos, harán encuestas anónimas e incluso tendrán pastillas "de emergencia", porque además de ser del estudiante, setiembre es el mes del amor.

La carpa de Salud estará en la zona del Paseo de los Artesanos, desde hoy y hasta el viernes, en el horario de 14 a 20, atendiendo distintos tipos de consultas. Habrá funcionarios y profesionales de las áreas relacionadas a la prevención y promoción, pero sin duda que Salud Sexual y Reproductiva tendrá un peso importante.

"En estos temas siempre intentamos desmitificar, sacar los prejuicios y los miedos, y tratar de que en sexualidad se avance sanamente. La idea es la promoción y la prevención. Los chicos pueden divertirse, disfrutar, hacer todo lo que quieran, pero dentro de un cuidado. Nosotros no somos los padres, pero les daremos herramientas y tendremos gente preparada para atender cualquier consulta", afirmó Yolanda Bertazzo, la jefe del Programa.

Luego agregó: "Nosotros sabemos que en estas fiestas se pueden producir algunos excesos y no se hacen las prevenciones del caso, por eso insistimos mucho con los preservativos, que es algo que nunca puede faltar. También llevaremos pastillas de emergencia, mal llamadas 'del día después'".

Otra de las acciones que llevará adelante Salud Sexual y Reproductiva es realizar encuestas entre los adolescentes, que podrán completarlas de forma anónima, y luego depositarlas en una urna, que estará también en la carpa.

"Esto lo hacíamos hace algunos años y ahora lo volveremos a repetir para corroborar qué pasó en todo este tiempo, si ha habido alguna modificación, sobre todo en conductas sexuales de los chicos", explicó la funcionaria.

En la carpa de Salud habrá muchos otros programas en cuanto a la prevención y promoción, como Adolescencia, VIH, Medicina del Interior, Adicciones y Maternidad e Infancia. La persona a cargo de éste último, Shiri Raed, afirmó que "todos los programas de Salud hemos aunado esfuerzos y estaremos juntos para los festejos del Día del Estudiante, en una carpa. La idea es que los chicos puedan sacarse todas las dudas relacionadas con la salud". Bertazzo sumó: "Habrá todo tipo de profesionales para atender todas las inquietudes. Médicos, licenciados en obstetricia, psicólogos, de todo. Esta carpa no es solo para los estudiantes. Toda persona que quiera pasar a hacer alguna consulta, puede hacerlo".

En el Ministerio de Salud añadieron que la carpa también estará pensada para la diversión de los jóvenes, porque se realizarán juegos y habrá un escenario donde tocarán bandas, o bien podrá ser utilizado por los estudiantes para rapear, bailar, cantar, o hacer cualquier expresión artística que quieran.

Además informaron que el Programa "Tu Salud Esta Aquí" también estará en El Trapiche ofreciendo la atención a toda la gente, con un tráiler equipado para hacer controles en distintas especialidades.