“La eliminación del Ministerio de Salud de la Nación es una provocación a la sociedad”

Los ministros de Salud de todo el país mostraron su preocupación ante la posible eliminación de esa cartera.

La noticia de la posible eliminación del Ministerio de Salud de la Nación, que aún no fue confirmada, pero que trascendió en las últimas horas, encendió la alarma en las carteras de salud de todo el país. Y la ministra de Salud de San Luis, Graciela Corvalán no escapó a esta alerta y expresó su preocupación: “La salud de la población no lo merece”.

En diálogo con El Diario de la República, Corvalán indicó que la desjerarquización que el gobierno de Macri pretende del Ministerio de Salud habla de la desconsideración hacia la importancia de una política de salud, de un plan de autonomía y decisión respecto a la salud de los argentinos, sobre todo de los más desvalidos.

“Todos sabemos lo que desde el punto de vista administrativo supone dejar de tener el rango ministerial y pasar a ser una secretaría, y la salud de la población no lo merece. Un ministro es la cabeza política del ministerio y como tal es la consideración de su superior, presidente o gobernador”.

Y agregó Corvalán: “Es una muestra más de la política liberal sin razón social que lleva adelante este gobierno nacional, por ello no comparto esa provocativa decisión que hace a la sociedad”.

El área de Salud recibió por primera vez rango ministerial en 1949 bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón, asumiendo al frente de esa cartera Ramón Carrillo.

En todo el país

Los ministros de Salud de todas las provincias del país firmaron este domingo una declaración conjunta en la que expresan su rechazo a la posible eliminación del Ministerio de Salud de la Nación, que pasaría a tener rango de secretaría.

Según sostienen, "eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables".

Además, resaltan que una decisión de esa naturaleza "desnuda una perspectiva política que está al margen de la consideración de la Salud como Derecho Humano fundamental, relegando a la misma como bien social de la comunidad".

"No existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el Rector de las políticas esenciales del sector", concluye el comunicado.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que agrupa a 30 mil médicos, profesionales y trabajadores del sector también sumó su "absoluto rechazo a la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri elimine el Ministerio de Salud".

"No se trata solo de un cambio de denominación: convertir al Ministerio de Salud en Secretaría, como existía antes de la aparición de nuestro primer ministro de Salud, Ramón Carrillo, y como se planteó en épocas del menemismo y de los gobiernos militares, tiene como objetivo liquidar direcciones, liquidar personal, liquidar presupuesto, en definitiva, restringir al mínimo la atención a los más necesitados", lamentó el gremio en un comunicado.

NA