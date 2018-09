Los pensionados no podrán percibir un ingreso extra

Entre las novedades que presentó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el anteproyecto de presupuesto 2019 se conoció el cambio en el texto del artículo 16 de la Ley Nº 27.260 de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será incompatible con el desempeño de cualquier actividad, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Señalaron que en San Luis hay unas mil personas que perciben el beneficio.

La PUAM es el beneficio que reemplaza a la moratoria previsional a la que podían acogerse aquellas personas que al momento de cumplir con la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) no tenían los 30 años de aportes que exige la ley para acceder a la jubilación. La administración de Mauricio Macri logró que en junio de 2016 el Congreso aprobara la Reparación Histórica y a partir de ahí quienes cumplían los 65 años, pero no alcanzaban la cantidad de aportes necesarios, tuvieran esta compensación que representa el 80 por ciento de una jubilación mínima, es decir 6.909 pesos.

Consultado sobre este particular, el director de la delegación local de Anses, "Charly" Pereira, explicó que “hasta que el director Ejecutivo de la institución, Emilio Basavilbaso, no confirme esa información, no puedo dar ninguna declaración al respecto porque es él quien maneja la comunicación oficial”. Pero sí afirmó que en la provincia “a julio de este año teníamos 985 beneficiarios que perciben esta pensión”. Y aclaró que “más allá de lo que finalmente se apruebe en Diputados y Senadores, este grupo no verá modificada la posibilidad de seguir con un trabajo en relación de dependencia o como monotributistas”.

La norma vigente indica que “el goce de la Pensión Universal es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia” y que “los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de carácter contributivo”. También advierte que no podrán acceder a la pensión quienes sean beneficiarios de “jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”. Pereira destacó que quienes perciben mensualmente la PUAM “tienen acceso a la cobertura de PAMI, el pago de asignaciones familiares si el beneficiario tiene hijos menores, además de permitir que siga haciendo aportes hasta lograr los años necesarios para finalmente tramitar la jubilación”. Otro detalle que rescató fue que “pueden ser beneficiarios los extranjeros que tengan residencia en el país no menor a veinte años”.