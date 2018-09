Claudio Caballero y Leandro Cobarrubia participaron del Campeonato Federal del Asado en Buenos Aires.

Chubut se llevó el premio en el Tercer Campeonato Federal del Asado, pero San Luis tiene los segundos mejores asadores del país por la magia en la parrilla de Claudio Caballero (32 años) y Leandro Cobarrubia (26).

El Torneo se realizó en el Parque Alberdi del barrio porteño de Mataderos y los maestros de todo el país debieron presentar sus platos con cuatro cortes seleccionados de novillo: vacío, colita, asado de tira y marucha, y también con el tradicional choripán.

“Esta experiencia fue genial, mágica”, lanzó Claudio cayendo de a poco en la importancia de haber participado en un campeonato de esta naturaleza. Pero el resultado no fue lo único que se llevaron. El destino quiso que ambos participen sin siquiera conocerse antes del torneo. Se conocieron en pleno calor de la parrilla. Y no se quemaron. Forjaron una amistad que perdurará a pesar de la distancia porque Claudio trabaja en el restaurante Colinas del Hotel Howard Jhonson de Merlo y Leandro en el Epic Restó del Arenas de La Punta.

Ambos fueron elegidos por la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra).

“Soy el que hace el asado en mi familia pero no me molesta porque me gusta cocinar. Lo que prefiero asar en la parrilla son las mollejas y los chinchulines. La cosa para los gordos”, cerró Leandro con una risa.

Claudio dijo que viajaron a Buenos Aires con una intención: la de divertirse. Eso fue clave para que la parrilla tenga los condimentos necesarios para que el jurado los premie. “Trabajamos todo el año, nos merecemos disfrutar y teníamos que aprovechar esta oportunidad”, consideró el asador.

Presentaron dos versiones para el chorizo: el choripán y el chori con salsa criolla. La colita de vacío la hicieron con un glaseado a la parrilla. El vacío, “bien saladito y a punto”. Todo bien cocido.

La final les presentó un reto, un corte desconocido, la marucha, y la tira de asado. Se dividieron el trabajo. Claudio se encargó de la tira. Pero no fue fácil. Le trajeron media costilla gruesa. Por eso, decidió cortar la parte de la tapa de asado y cocinarla con quebracho rojo, una leña dura similar a una rama petrificada.

“Ya lo había cocinado en casa con esas condiciones, así que le puse un poco de laurel, ajo, comino, orégano fresco, ají molido y tipos de pimientas. Lo acompañó con un pan sin cáscara, parecido al de miga, cortado en grisines que fueron dorados en la parrilla.

El baile le tocó a Leandro y según Claudio, salió airoso con un producto exquisito. “La marucha es grande y tenía poco tiempo para cocinarla. Se come jugoso, para que quede tiernito porque si la cocinás de más, queda dura. Es muy parecido a la entraña”, detalló Claudio.

“Cuando te gusta cocinar, no es difícil agarrar vuelo. La devolución de la gente es lo que me hace seguir adelante. La perseverancia logra estos resultados”, comentó Claudio, que a los 17 años entró como ayudante pizzero, estudió en Villa Dolores y estaba sin trabajo hasta que recibió el llamado del Hotel de Merlo.

El asador Leandro empezó a los 13 años. Primero aprendía, observaba aunque su “trabajo” era limpiar las parrillas. Aprendió “en la cancha”, reniega del aprendizaje académico y a los 17 años entró en el Arenas. No se fue más de ahí. Fue pizzero, hizo minutas y platos elaborados en ese restaurante donde ahora es encargado junto al chef.

La “Superliga”

Los mejores asadores de la Argentina son Adrián Rosales (41) y Cristian Gauna (30), los integrantes de la pareja que representó a la provincia de Chubut.

Participaron parejas de las 24 provincias del país. Tercero quedó el binomio integrado por Adrián Martínez y Raúl Quiroga, de Mendoza.

Para hacer su evaluación, el jurado se basó en tres puntos fundamentales: sabor, punto de cocción y presentación. También se fijaron en el desempeño de las parejas frente a la parrilla y en que respetaran el tiempo para asar y para llevar la carne a la mesa.

Los evaluó un jurado integrado por Patricia Ramos (Nuestro Secreto), Juan Ignacio Caverzaschi (Cabaña Las Lilas), Gastón Riveira (La Cabrera), Germán Sitz (La Carnicería), Gustavo Forestello (Siga la Vaca), Clementino Gómez (Fervor), Nacho Trotta (Bestia), Luciano “Laucha” Luchetti (Locos x el Asado), Martín Carrera, Ramiro Rodríguez Pardo, y los campeones del año pasado, Marcelo Herrera y Pablo Ramallo.

Se consumieron 6 mil kilos de carne y 400 docenas de empanadas.