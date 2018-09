Mimi Bongiovanni, la reina de las peluqueras

María Josefa Bongiovanni, para todos "Mimí", nació en el paraje La Isla del Departamento Chacabuco, a unos 20 kilómetros de Tilisarao. Nunca imaginó que con el correr de los años, sería peluquera profesional.

Es hermana melliza María Lucía e hija de Rosa Giorgis y de Santiago Bongiovanni, tiene además cuatro hermanos: Ángela, Magdalena, Juan y Emir. Por esas cosas que tiene la vida y en busca de un futuro mejor para sus hijos, los Bongovianni se fueron a vivir a Tilisarao, "Mimí", tenía unos 15 años y rápidamente fue a trabajar como ayudante a la peluquería "Fila" de Filomena Muñoz.

Muchos dicen que es una de las peluqueras más famosas de Tilisarao. Otros agregan que como ella no hay quien corte y peine. También dicen que es una excelente persona, mejor tía y mejor hermana. De "Mimí" hablan tantas cosas lindas que uno cree que esa mujer de más de 70 años no existe. Pero está, su potente voz se escucha de lejos.

Para todos, "Mimí", la peluquera de Tilisarao, comenta que con "Fila" (por Filomena) estuvo mucho tiempo lavando cabezas, colocando ruleros, secando cabellos, haciendo los famosos batidos y peinados que eran la última moda por esos años. Sus padres, al ver el empeño y dedicación que su hija le ponía a su trabajo la enviaron a estudiar a Villa Mercedes a la peluquería de Graciela Rossi en la calle España, una tía le hizo un espacio en la pensión que tenía cerca de la vieja estación terminal de ómnibus.





En su casa. "Mi profesión me dio todo, soy inmensamente feliz con lo que hago y cuando tengo tiempo me dedico a pasear con las personas que quiero".



"Era sacrificado porque la situación económica no daba para gastar mucho y había que caminar, a veces la dueña me invitaba a almorzar o me pagaba algunos pesos y en otras me acercaba con el auto para que no gastara mis pocos pesos o porque era tarde de la noche". Señala.

"El 24 de octubre de 1964, con mucho sacrificio, abrí mi peluquería, se llamó "Mirma", me había perfeccionado en los cursos que ofrecía L'Oreal de París en Buenos Aires, tenía unos 25 años y era soltera, trabajaba hasta los sábados a la tarde para poder viajar y hacer lo que más me gustaba, recuerdo que mi primera clienta fue Olga Lucero, hoy vive en Villa Mercedes".

"Mimí" es una de las profesionales más antiguas de toda la zona del Valle del Conlara, por sus manos pasaron cientos de cortes, tinturas, reflejos, peinados, retoques y todo lo que se pueda imaginar para embellecer a una mujer.

Hoy tiene su salón de belleza en San Martín 637 lugar donde concurren sus clientas atraídas no solo por el trabajo de embellecerlas más sino también porque es una mujer que sabe escuchar y opinar cuando se le pregunta. Algo muy valioso a la hora de definir a alguien en esta profesión.

"Cuando yo empecé éramos cuatro peluqueras en todo Tilisarao; Filomena Muñoz, Mirta Cafarina, Angelita Rivas y yo, habían otras pero eran solo para hombres, hoy hay peluquerías unisex pero no es lo mismo".

"Nosotros somos -en muchos casos- el hombro y el oído donde nuestras clientas se apoyan para contarnos sus cosas o sus problemas como también tenemos nosotras, esto es como una terapia". Agrega.

"Mimí" Bongovianni vivió 30 años junto al hombre soñado; José Luis un empleado bancario que la llenó de felicidad durante 30 años y ella se encarga de remarcarlo y pese a que no tuvieron hijos, sus ojos hablan de lo feliz que fue con su pareja, dice que tiene una gran familia y un montón de sobrinos que colman sus días.



Hace 34 años. En 1984, inaugura su salón de belleza en San Martín 637.



"Decidimos venir a vivir a esta casa donde con mucho esfuerzo y sacrificio, pudimos ampliar y modificar para que funcionara la nueva peluquería, había mucho trabajo, inauguramos en setiembre de 1984".

La experta peluquera dice que continuó estudiando en Buenos Aires concurriendo a los cursos de L'Oreal de París donde había peluqueras de todo el país. Los certificados expuestos la acreditan como una profesional. "Quería marcar tendencias, recibía información, afiches y gráficos de lo último en materia de cortes y peinados y eso hacía que mi clientela fuera en aumento o se trabajara mejor, estaba muy feliz con mi trabajo". Dice tener 72 años y 54 de profesión, empezó a los 16 y va a seguir trabajando hasta el último día de su vida, no vive de los ingresos de la peluquería. Hoy lo hace como una distracción que le sirve como terapia.

"Acá todos nos conocemos, somos todos amigos. Peine, corte y arreglé muchas novias, reinas de bellezas, promociones de egresados y todo lo que se pueda imaginar, por mi salón han pasado generaciones que muchas veces me hacen levantar a las seis de la mañana para hacer un arreglo, una tintura o un peinado que demora un par de horas, por eso, nuestro trabajo es discontinuo, no conocemos horarios fijos, los turnos se dan con anticipación, pero uno no sabe cuándo puede dar por terminado un trabajo, a veces hay mucho y otros días no tanto, es por temporada, ahí aprovecho para descansar o viajar, me voy de paseo".

"Mimí" va desgranando su vida de peluquera, pone énfasis en recordar su vida y se pone melancólica cuando señala que "muchas veces con mi madre nos veníamos caminando a Concarán a vender productos del campo, no importaba el frío o el calor, teníamos que vivir, era muy sacrificado": señala.

Cambia el tema y feliz dice; "No hace mucho participé de un viaje católico a Italia, cuyo punto final era Roma lo hice junto a un grupo de la Divina Misericordia y otro de la Cristiandad.



Italia. Mimí con un grupo de amigos de la Divina Misericordia y otro de la Cristiandad hizo una excursión a la ciudad de Roma .



"Éramos quince personas de Tilisarao; Raquel Quintana, Mirtha Robles, Lidia Cauma, Alicia y Enrique Sánchez, los sacerdotes Federico y Cristian, Pira Sánchez, Miguel Ángel Signetti con su esposa, Mirta Baigorria, Mariana Rúa y sus dos hijos de Naschel, el resto de Río Cuarto, fue un hermoso grupo, un viaje inolvidable, son gustos que me permite esta hermosa profesión".

Y reitera lo feliz que se siente con lo que hace cotidianamente.

"Ser peluquera me dio muchas satisfacciones, conocí a mucha gente y tengo clientas de hace años, en esta profesión oficiás hasta de psicóloga sin título (y se ríe con muchas ganas) también sirve para nosotras porque al final del día tenemos que separar el trabajo de la familia, como acá viene gente de todos los extractos sociales, tanto para ellos como para mí es como un desahogo".

"Tengo muchas anécdotas de ese viaje, pero una fue maravillosa, un cliente vino, se sentó en el sillón y muy emocionado me dijo que sería papá en ese momento nos pusimos a llorar juntos, fue maravilloso. También he vivido situaciones tristes, pero por ser triste es mejor no hablar de ello". Manifiesta amablemente.

Sus dichos son corroborados por cientos de fotografías y por la presencia de María Leonela Barrionuevo, reina provincial del Maíz en Naschel y reina Nacional de la Cultura en Tucumán y de Soledad Mendoza, reina provincial en San Pablo y embajadora de la belleza de la Municipalidad de Las Lagunas, dos jóvenes bellezas de "Tili" que gentilmente accedieron a que las manos de "Mimí", embellecieran más sus hermosas cabelleras.

La peluquera no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer el esfuerzo de sus padres para que estudiara y el apoyo de sus hermanos que son sus pilares familiares.

"Por acá pasó mucha gente del pueblo, hoy me dedico a lo más simple, no quiero complicarme, a mis clientas les digo que vayan a mi sobrina, María Celeste Portela, que seguramente será mi sucesora cuando yo deje la profesión". Dice con orgullo maternal.