Maxi y Sanyo, un sueño hecho realidad

Ambos usan las palabras justas y medidas para contar lo que les pasa en este momento. No pueden ocultar la felicidad propia de ser los Nº 1 del ranking en el World Padel Tour, pero son mesurados. Por eso destacan una y otra vez que ahora hay que trabajar más que nunca. Todos querrán ganarles y ellos saben que de la única manera que lograrán mantenerse en ese lugar de privilegio es con esfuerzo, sacrificio y dándole rienda suelta al talento. Todos atributos que les permitieron llegar a lo más alto.

Maximiliano Sánchez (31 años) y Daniel Gutiérrez (34) hablaron con El Diario el día después de haberse consagrado en el Master de Portugal, en Lisboa, certamen que les permitió alcanzar el primer lugar del ranking. El villamercedino ya estaba en Madrid, España, su lugar de residencia. “Sanyo” también descansaba en Valladolid, 190 kilómetros al norte de la capital española, ciudad en donde vive desde hace unos meses.

Son horas en donde el teléfono no para de sonar. Llamadas, mensajes, felicitaciones que llegan principalmente desde Argentina. “Recibí de todo. Mucha gente me ha felicitado. La familia, amigos, conocidos; no sólo de San Luis sino de todo el país: de Santa Rosa, La Pampa, Chaco, Castelli, Salta, por nombrar algunos. Impresionante. Me sorprendió”, dijo Maxi. Y contó sobre algo que sintió en estas horas, “me gusta que los chicos de San Luis nos sigan. Que vean que persiguiendo un sueño y esforzándose todo es posible. Ambos nos fuimos muy jóvenes de casa y después de doce años llegamos a la cima de un deporte”.





Por su parte, “Sanyo” disfrutó de algunos saludos especiales. “Recibí mensajes hasta de gente que no me esperaba. Amigos de la infancia, de mi barrio que valen muchísimo. Que ellos se pongan contentos por este logro es muy emocionante. Es ahí en donde te das cuenta lo que lograste. Yo no soy consciente, no lo pienso, pero es verdad que al recibir tantos mensajes, felicitaciones y notar que todos los medios están pendientes, caes en la dimensión de lo que hemos conseguido”.

Si bien ayer el ranking fue actualizado, en donde los sanluiseños figuran oficialmente en los dos primeros lugares, la confirmación de que serían los Nº 1 fue el viernes cuando el brasileño Pablo Lima perdió en cuartos de final junto a Agustín Silingo. “Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando acompañaba a mi viejo a la cancha de pádel en Villa Mercedes. Tenía 6 o 7 años y me quedaba ahí jugando cuando ellos salían en los cambios de lado. A eso lo tengo grabado. Después, muchísimos momentos más. Cuando salí de la casa de mis viejos, con 18 años y nos vinimos a España. Fue una sensación muy bonita”, describió Maxi, que tuvo justamente a sus padres en la tribuna en Lisboa. Una frase popular pregona que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”. Pero “Sanyo” recalcó que no está de acuerdo con esa afirmación: “para llegar a ser Nº 1 en un deporte, el camino no es fácil, para nada. Evidentemente mantenerse es igual o más difícil. Todo el mundo nos querrá ganar. Yo cuando jugaba contra los Nº 1 mi ilusión era ganarles. No había mejor resultado que ése. Salías en todas partes, eras noticia”.





El reencuentro funcionó

Mientras muchos dicen que “las segundas partes nunca fueron buenas”, Maxi y “Sanyo” se encargaron de romper con ese mito. Tras aquella experiencia juntos, que terminó en 2015, volvieron a reencontrarse este año, con un solo objetivo: ser los mejores. “Obviamente estamos ilusionados con el Nº 1 porque lo vemos cerca”, le dijo Sánchez a El Diario, en la edición del 31 de enero de este año, tras un entrenamiento de pretemporada junto a Gutiérrez en San Luis.

Ocho meses después, esa meta se cumplió, “este año hemos trabajado mejor que nunca. Nos conocíamos de una muy buena primera etapa. Si bien éramos una gran pareja, nos costó hacer lo que logramos ahora: ser regulares. En esta nueva etapa, en mi caso estudié todo lo que me había faltado en aquellos tiempos que jugué con 'Sanyo'. Me hice un jugador regular, con experiencia, y sabiendo utilizar mis mejores tiros en momentos claves. Él también creció muchísimo en estos años, en varios aspectos. Hay ganas de jugar y trabajar juntos, de llevarnos bien, de compartir. Sabemos que no hay nada que nos impida luchar y tirar para adelante. Eso es lo más importante de esta segunda etapa”, subrayó el palista de Villa Mercedes.

“Sanyo” también dio su punto de vista con respecto a la dupla: “Hemos mejorado. Crecimos en nivel de juego. Además, en un año pasas todos los momentos: buenos, regulares y malos; y a veces yo juego muy mal, otras veces Maxi juega mal. Y ahí aparece el compañero para tirar del carro cuando uno lo necesita. Eso es fundamental”.

Ambos coinciden en lo mismo: ahora el desafío es cuidar ese primer lugar que tanto costó. “Hará unos tres meses atrás nos dijimos, ‘pase lo que pase, seamos uno, dos o tres del mundo, vamos a dejar la piel en cada entrenamiento y torneo. Creo que el fruto de eso fue llegar al Nº 1 cuando aún faltan cinco torneos para que termine la temporada”, sostuvo el “Tiburón”, tal como todos llaman a Sánchez en el Circuito. “Seguiremos trabajando porque el objetivo es terminar el año así. No aparecer ahora y salir rápido. Evidentemente llegar a este lugar es muy importante pero lo que realmente vale es cuando termina el año”, agregó Daniel.

En el ranking individual, Sánchez suma 13.270 puntos y es Nº 1; en tanto que Gutiérrez acumula 13.135 y está como Nº 2. La diferencia es que en 2017 Maxi jugó con Matías Díaz y Sanyo con Francisco Navarro; y los puntos que defienden en cada torneo son distintos. "Estaba claro que Maxi iba a ser Nº 1 porque defiende menos puntos de 2017. Sumamos lo mismo pero en mi caso resto más. Al final del año, ambos tendremos las mismas unidades. Ojalá sea con el Nº 1 los dos, Ése es el gran objetivo", explicó el puntano.

La receta del éxito

En el día a día, los sanluiseños no trabajan juntos. Y hasta el momento, el proyecto funciona a la perfección. “Yo entreno con Gustavo Pratto en Valladolid y Maxi con Gustavo Brea en Madrid. Ellos –por los entrenadores- se van turnando en la silla dependiendo el torneo; y hablan constantemente sobre la actualidad de cada uno. Una vez por semana nos juntamos para poner en práctica el trabajo individual. Por ahora funciona, vamos a seguir así”, explicó “Sanyo”.

Maxi Sánchez disfruta de este presente tras muchísimos años de esfuerzo y así lo expresa: “Sin lugar a dudas me siento en el mejor momento de mi carrera. Creo que ahora disfruto en la cancha. Mis dos años con Matías fueron buenísimos pero en ciertos momentos algo faltaba. Me costaba ganar torneos y sufría. Hoy puedo disfrutar de todo eso con ‘Sanyo”.

Los dos se fueron muy jóvenes de San Luis con una mochila llena de ilusiones. Lejos de todo sus afectos pero con un sueño: ser los mejores. Lo lograron y lo disfrutan.