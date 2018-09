Hay pistas sobre el homicidio de un productor agropecuario

A un mes y medio del hallazgo del cuerpo de Jorge Andrés Eyherabide en el dique Saladillo, los investigadores han recogido no sólo información que ha permitido tener mayores certezas sobre cómo mataron al hombre de 62 años sino también una colección de indicios que han consolidado una línea de investigación, que apunta a un sospechoso. Ayer, el juez que lleva adelante la causa, Ariel Parrillis, dijo que después de que los efectivos del Departamento Homicidios le entreguen las actuaciones es posible que ordene detenciones.

El productor rural fue asesinado a balazos por la espalda y arrojado al espejo de agua dentro de una bolsa de arpillera. A partir del hallazgo del cadáver, la Policía disponía de un mes para instruir el sumario, pero ese término fue extendido por el magistrado. “Los efectivos de Homicidios solicitaron una prórroga del plazo, porque hay medidas de prueba en ejecución que necesitamos que sigan, que tengan continuidad”, informó el magistrado, sin abundar.

Contó que, en el curso de estas semanas, han logrado determinar cuál fue el lugar donde dieron muerte a Eyherabide. Sólo refirió que no fue en la zona donde encontraron el cuerpo y dijo que, por el momento, no especificaría dónde fue, para no perjudicar las averiguaciones.

Sí explicó que pudieron establecer cuál fue la escena del crimen, ya que, además de inspeccionar ese sitio, detectaron manchas, presuntamente de sangre sobre las que hicieron hisopados, con los que hicieron una pericia de ADN. Así confirmaron que correspondía al perfil genético de la víctima.

Buena parte de las horas de trabajo de los agentes de Homicidios ha estado dedicada a la tarea, nada sencilla, de reconstruir un perfil de la víctima, es decir, quién era y con quiénes se relacionaba en su vida cotidiana, sintetizó. La tarea no ha resultado simple porque Eyherabide prácticamente no tenía familia aquí, y todo indica que era una persona solitaria.

Tenía algunos parientes en la provincia, pero el contacto con ellos era prácticamente nulo. Sí tenía algunas amistades y otras personas con las que se vinculaba por sus actividades, entre ellos, los inquilinos de los departamentos de su propiedad y el empleado que lo ayudaba a atender su campo, en Saladillo. El hombre solía pasar algunos días allí y otros acá, en la propiedad en donde tenía los departamentos que arrendaba.

El hecho de que el hombre tuviera tan pocos vínculos ha sido, sin dudas, un obstáculo. “La dificultad que ha tenido esta causa es el desconocimiento de cuál era su entorno íntimo. La investigación arrancó intentando reconstruir la vida en relación de la víctima, y paulatinamente se fueron determinando los vínculos que él tenía, tanto en San Luis como en Saladillo. Se ha reconstruido el antes, el durante y el después” del hecho, resumió.

En el curso de los días también pudieron ajustar la hipótesis sobre la data de muerte, que ubican en los últimos días de julio. La suposición se sostiene en las declaraciones testimoniales tomadas a los conocidos que Eyherabide tenía en San Luis y en Saladillo, en el informe de la forense que hizo la autopsia, Marcela Gómez, y en datos que surgen de otra medida muy importante, enumeró el magistrado. “Según dijo la forense, al momento del hallazgo, (Eyherabide) llevaba más de tres días muerto, es decir, de 72 horas para atrás. Y, conforme a la prueba que se ha ido colectando, se determinó que la data es bastante más de 72 horas”, refirió.

Eyherabide era nacido en Buenos Aires, pero hacía ya unos años que estaba radicado en la provincia y había comprado un campo en Saladillo, 55 kilómetros al este de San Luis, la zona donde está el embalse en el que tiraron su cuerpo.

El cadáver fue descubierto el domingo 12 de agosto cerca del mediodía por unos pescadores, cuando flotaba cerca del murallón central del dique, según informó ese día el director general de Coordinación Judicial de la Policía, comisario general Pablo Álvarez.