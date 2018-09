El "Grito Global" por el día del Aborto Seguro se hará oír en Plaza Pringles

En el Día Internacional por el Aborto Seguro, la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-Regional San Luis” convoca hoy a las 16:30 a realizar un “Grito Global” en la Plaza Pringles (esquina San Martin y Junín) para, así, acompañar los movimientos mundiales que reclaman la despenalización.

Los organizadores indicaron que darán una charla-debate sobre Educación Sexual Integral (ESI), entregarán folletería con información y habrá intervenciones artísticas para realizar un llamado a la acción mundial. “Normalicemos el aborto, es parte de nuestras vidas. No más cortinas de humo, no más etiquetas, no más códigos”, afirman en el pedido.

"Este año, para fortalecer el movimiento internacional por la despenalización del aborto, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR, por sus siglas en inglés), la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres a un Aborto Seguro, la Alianza Ipas África y la Campaña 28 de Septiembre LAC (coordinada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Argentina) están uniendo esfuerzos para lanzar esta campaña en conjunto", señalaron.

El 28 de setiembre ha sido la fecha elegida para la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, durante casi treinta años, antes de ser asumida por activistas de Derechos Sexuales y Reproductivos en todo el mundo como un Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, en 2011.

“Todas las ciudadanas del mundo tenemos el derecho a la integridad física y psicológica, a la autonomía, a la salud y a la vida libre de daños. Este 28 de septiembre renovemos el compromiso para llevar las conversaciones sobre el aborto a nuestros gobiernos, en nuestras aulas, en nuestras comunidades y nuestros hogares. Si queremos el reconocimiento para realizar, proteger y hacer cumplir los derechos de las mujeres y las niñas: #HablemosDeAborto”, expresó la Asociación Latinoamericana y del Caribe.