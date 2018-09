El lunes sale a la venta la canasta social alimenticia

La Canasta Social Alimenticia saldrá a la venta este lunes. “La gran mayoría de los comercios (adheridos) van a tener los productos en góndola para que los consumidores puedan comprarlos”, aseguró Federico Berardo, ministro de Desarrollo Social, que participó de la tercera reunión de comerciantes con el Programa de Defensa del Consumidor, área que depende de la cartera y que gestiona el beneficio para las familias puntanas.

El paquete, que costará 299 pesos, tendrá 20 productos, de los cuales seis serán “comunes” y obligatorios: leche, aceite, azúcar, yerba, fideos y arroz. El resto de los 14 productos quedarán a libre elección de cada comercio. A las sucursales de la capital de Aiello, Walmart, Distribuidora MAG y Almacén Schneider, que ya habían adelantado en la reunión previa su adhesión al paquete de oferta, se sumaron dos cadenas villamercedinas, Chango Más y Súper Europa.

“Son varias cadenas las que se han sumado, estamos contentos y agradecidos. Para estas empresas, el esfuerzo es muy grande y hay que tener en cuenta el contexto nacional, con esta economía tan volátil, que complica que ellos se pueden comprometer a mantener una canasta por un mes entero”, apuntó el ministro Berardo, que indicó que el lunes también se detallará el listado específico de cada canasta.

El ministro aclaró que aún hay tiempo para que más comercios se sumen a la iniciativa. “Queremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Mientras más comercios se sumen, es mejor para nosotros, y mejor para la gente. Los que se sumen a mitad de mes, mantendrán la oferta que ellos consideren posible, mientras las reglas sean claras”, remarcó. “El objetivo es aliviar un poco el bolsillo de cada uno de los trabajadores y de toda la sociedad de San Luis. De esta situación económica que pasa el país, estamos en una situación muy difícil. Por suerte en San Luis, la crisis no nos golpea tanto pero no somos ajenos”, concluyó.

Como había detallado en reu-niones previas Alberto Montiel Díaz, jefe de Programa de Defensa del Consumidor, los precios de la canasta serán de oferta, aunque sin descuidar la calidad de los alimentos. Además no habrá marcas definidas en los productos, atendiendo a los problemas de stock que les plantearon las empresas. Y una vez que concluya el mes de octubre, negociarán la extensión del beneficio. Esto se debe a las constantes actualizaciones de precios que afrontan los negocios, lo que les impide un congelamiento extenso de valores, explicó el funcionario.

El programa se encuentra activo en más de una línea de trabajo. Montiel Díaz adelantó que en los próximos días se trabajará con el Poder Judicial para mejorar el servicio de mediaciones que ofrece el área.

Carnes San Luis e Inclusión

Un día después del lanzamiento del plan “Carnes San Luis”, que ofrece carne a bajos precios por la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de la provincia, el ministro Berardo destacó la participación de beneficiarios del Plan Solidario, que se desempeñan en la cadena de producción de los alimentos.

“Hay un grupo grande que trabaja en Sol Puntano y estamos muy orgullosos de que sean parte de este proyecto. También son los principales beneficiarios. La gente del plan son los que menos recursos tienen y que los mismos trabajadores colaboren en estas acciones, de aliviar los bolsillos de la gente, es un orgullo muy grande”, remarcó.

“Lo importante de estos trabajos más específicos es que la gente se capacita y se va formando para algún trabajo mejor que quizás aparezca en el futuro. El lema del Plan de Inclusión y el Plan Solidario siempre ha sido el mismo, que cada plan dura hasta que cada trabajador consiga un trabajo mejor”, dijo Berardo, quien aseguró que trabajan con múltiples ministerios para coordinar acciones conjuntas como con el plan “Carnes San Luis”.

“Hace unas semanas estuve charlando con la gente del (Programa) Cultura, que cada vez toma más protagonismo", recordó.