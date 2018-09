San Buenaventura: la Fiscalía pidió nueve Cámaras Gesell

La causa por los presuntos abusos a los nenes que cursaban primer grado B, en el colegio San Buenaventura, sigue igual. Tras el procesamiento del profesor de música, Juan Manuel Chaves, el 15 de marzo, no ha habido novedades. El docente fue incriminado por los delitos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación, y por corrupción de menores calificado. A cinco meses de la detención, los papás se quejaron porque aún falta conocer qué encontraron en las computadoras y celulares allanados del domicilio de un segundo maestro, que dictaba catequesis, y al que también involucraron en el expediente.

Hace menos de un mes, la Fiscalía Nº 2 tiene un nuevo responsable interino, Marcelo Palacio Fernández, quien el jueves pasado elevó un pedido al Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 para realizar más Cámaras Gesell a los menores involucrados en el caso.

El procurador de la provincia, Fernando Estrada, explicó que mantuvo un encuentro con Palacio Fernández para acordar pautas de trabajo. "Estamos tratando de avanzar. Presentó un escrito pidiendo nueve cámaras Gesell y una audiencia para que las partes vean el material que le secuestraron a los dos docentes. El Juzgado no ha visto el material que hay, ni el abogado defensor ni el fiscal. Al de música le secuestraron 79 mil archivos digitales pornográficos", remarcó.

El allanamiento a Chaves ocurrió a fines de diciembre, después de la denuncia inicial de uno de los padres. Según declaró a fines de febrero Maximiliano Bazla, el primero de los fiscales de la investigación, el material peritado incluyó 30 mil fotos y 500 videos, "ninguno con contenido pornográfico infantil".

En ese mes también allanaron la casa del catequista y, si bien los elementos secuestrados ya fueron peritados por Delitos Complejos y entregados a fines de marzo a Alfredo Cuello, el magistrado de la causa, aún hay incertidumbres respecto a lo que hallaron.

El procurador reclamó que "se habla de grooming (acoso y abuso sexual a menores a través de las redes sociales) del profesor de religión y no se hace nada. Las audiencias con el perito fueron suspendidas dos veces, es inédito porque el ingeniero se limita a extraer lo que hay en el celular o la computadora y dárselo al juez, y es él quien evaluará luego lo que encontró".

Y recalcó: "Desde el procesamiento hasta hoy no ha tenido ningún avance y no se ordenó ninguna medida. Vamos a contrapelo del mundo. En su momento el juez dijo que hay que evaluar si los niños están en condiciones de declarar en Cámara Gesell pero en estos cinco meses no hizo una evaluación para saberlo".

Algunos de los tutores se sumaron a ese reclamo. El Diario dialogó con dos de ellos pero preservará su identidad para proteger a los hijos. Una de las mamás sostuvo que "todavía está sin concluir, sin novedades sobre los allanamientos y aún no hay un resultado informado, ni concreto de esa pericia. Está muy quieta y nos preocupa porque los tiempos procesales van corriendo. La incertidumbre de no saber qué se encontró, qué son esos archivos, cuántos son, se presta a que se abran hipótesis. Pareciera que a nadie le importa responderlas porque no toman ninguna acción".

Otro de los papás también se lamentó del letargo del expediente. "No sé si los rumores son ciertos, han llamado a testimonial a un ingeniero que vio los videos y no entiendo cómo no lo han buscado si es tan vital para la causa. Si puede ser pedofilia o grooming, que son cosas tan sensibles, no entiendo cómo no apuran con eso, incluso que si no es así para que él pueda demostrar su inocencia", refirió.

Además, el hombre consideró que el caso "ha tenido manoseo" debido a que pasaron tres fiscales: primero Bazla, desplazado el 22 de febrero y reemplazado por Daniela Torres y, desde hace menos de un mes, Palacio Fernández.

Apenas tomó posesión del cargo, los padres de tres alumnos visitaron al funcionario y acordaron una nueva reunión esta semana con todo el grupo de adultos.

"Hablamos largo y tendido y eso nos cayó bien. Está bueno que escuchen por lo que uno pasa. El 90% de los papás no tenemos abogados. Yo tengo la verdad absoluta en mi casa, con mi hijo, y eso me hace confiar en la justicia y esperar. Esperamos que se haga la reunión para despejar dudas y la incertidumbre después de tanto tiempo", señaló el tutor.

Otro de los informes que esperan son los resultados que obtuvieron los tres veedores designados por el Ministerio de Educación que trabajaron en el San Buenaventura desde fines de junio. "La tarea ya concluyó y estaban en la etapa de elaborar los informes. Nos dijeron que en breve íbamos a tener conocimiento. En el colegio cambiaron los representantes legales, Fray Carlos Rioja fue reemplazado por una mujer que viene de Río Cuarto y hay un nuevo asesor legal", contó la mamá.