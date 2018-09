A la cárcel por atacar con un cuchillo a su prima y su sobrino

Juan Alberto Delgado tenía problemas con Gonzalo, el hijo de su prima, le dijo al juez. Pero, según él, nunca lo atacó con algún arma, más que para defenderse. El otro joven no negó esa enemistad, pero sí lo segundo. Relató que el martes 18 Delgado lo increpó con un cuchillo, lo persiguió hasta su casa del barrio San Antonio de Villa Mercedes y, una vez dentro, también le hizo frente a su madre, es decir a su prima hermana. Las evidencias y los testimonios recabados en la última semana, convencieron al juez Contravencional y Correccional de que Delgado no decía la verdad. Por eso lo procesó por “agresión con un arma” y “violación de domicilio” y le dictó la prisión preventiva.

El acusado, de 31 años, había declarado que se llevaba mal con el hijo de Daniela Ortiz. “Tengo problemas porque él una vez me dijo que yo estaba con su pareja, pero eso no es verdad y él nunca me creyó”, relató. Recordó que hace un mes y medio Gonzalo lo atacó con un arma de fuego.

Contó que el día en cuestión, como a las seis de la tarde, se cruzó con el hijo de su prima. “Me empezó a tirar con un arma, un 22 o 32, no sé (…) Me tiró, pero no salió el disparo”, aseguró. Eso fue sobre calle Riobamba y Montevideo. Dijo que el joven gatillaba contra su cuerpo y le decía: “Te voy a matar”. Recién cuando bajó el arma “salieron dos disparos”.

Admitió que para defenderse empezó a correr detrás de Gonzalo con un cuchillo. “Era un cuchillo que tenía en mi carro. Siempre lo llevo para sacar la basura, verduras o frutas”, narró. Pero aclaró que no es el mismo que los policías de la Comisaría 8ª secuestraron, porque el suyo mide unos 20 centímetros y no tiene cabo marrón, sino blanco.

“Yo no lo lastimé, sólo quise asustarlo. Lo corrí hasta su casa. Y ahí llamaron a la Policía, pero no entré a su casa”, aseguró.

Pero, según la reconstrucción que el magistrado hizo del ataque, eso no fue así. El martes en cuestión, entre las 17:30 y las 18, cuando Daniela Ortiz tomaba un té en su domicilio, de Riobamba 515, con su hija, escucharon un estampido que venía de afuera.

Cuando la denunciante salió a la calle para averiguar lo que pasaba vio a su hijo correr desesperado hacia su vivienda. El chico entró a un dormitorio, que está en construcción, mientras le gritaba “a su madre sobre el peligro que corrían”.

En eso la mujer advirtió a su primo y a otro hombre correr detrás de su hijo. El segundo se quedó afuera del domicilio, pero el acusado entró al dormitorio donde había ingresado Gonzalo, reconstruyó el juez de acuerdo a la declaración de Ortiz.

La mujer le dijo que se fuera de allí y “Delgado al verse limitado en su accionar arremete contra la integridad de la damnificada” con el cuchillo, relata el magistrado. Ortiz intentó defenderse con un caño, pero cuando su hija Florencia le indicó que su primo podría tener un arma de fuego dejó que el acusado se fuera de su vivienda.