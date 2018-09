Amazonas de nivel

Micaela González y Julieta Ante Málaga, jóvenes amazonas de Villa mercedes, finalizaron con actuaciones destacadas en el Jockey Club de Rosario, sede del Torneo Regional del Litoral. Micaela, se consagró campeona en la categoría 1,00 metro tercera, mientras Julieta consiguió la segunda colocación en 1,00 metro children.

Ambas jinetes son entrenadas por la experimentada cordobesa Victoria Chiappero, que las acompañó durante los tres días que duró la prueba. La chicas arrancaron su participación el pasado viernes, luego saltaron el sábado y por último el domingo, en una jornada que protagonizó una definición con doble recorrido.

Micaela, de 18 años, celebró el primer puesto en la monta de Catalino Z, con pasadas limpias que no arrojaron faltas. El podio se completó con la mendocina Elisa Cuitiño (con Ve y Ve Narcisa) y la rosarina Bianca Sanz (con Ancemi I’M Cool), en segundo y tercer lugar respectivamente.

“Tuve la suerte de no tirar ninguna valla y poder ganar. Fue un campeonato difícil, con muchos competidores de buen nivel. Me traje una linda experiencia, con un triunfo que me incentiva para seguir adelante”, comentó a DxT Micaela.

Por su parte Julieta, quedó en segunda colocación con Quick Dance luego de terminar los recorridos con una falta. La ganadora de la prueba fue Valentina Merlos (Guayra Gacela) y el tercer lugar para el jinete de Trenque Lauquen Gastón Moralejo (con Camba 1°).

La villamercedina de 11 años señaló: “El recorrido era complicado y se puso pesado a partir del viernes porque llovió –la organización suspendió la prueba unas horas- y quedó barro. A pesar de eso iba bien hasta que en el último día me apresuré y cometí una falta”.

Tras el Regional del Litoral en Rosario, la próxima presentación de Micaela será este domingo en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, para encarar la séptima y última fecha de la Zona San Luis del Torneo Federal, el cual entregará los últimos puntos disponibles para la gran final que se desarrollará en octubre en Córdoba capital.

En tanto Julieta maneja dos opciones. Una de ellas es saltar este fin de semana en Buenos Aires el selectivo (en categoría children 1,10 metro) para el su-damericano de Chile. Y la otra, viajar a Río Cuarto a la fecha del Federal.

En este certamen, en donde solo avanzan los dos mejores de cada categoría, tanto Micaela como Julieta se mantienen líderes del campeonato, con buenas chances de sellar la clasificación.

Las dos amazonas se destacan en la pista y vienen demostrando que su rendimiento no es casualidad, sino todo lo contrario: trabajo, talento y mucha perseverancia para seguir creciendo.