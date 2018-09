El pelotón puntano sueña con los Juegos Binacionales 2018

La cuenta regresiva comenzó para el inicio de los XXI Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor por lo que la Selección de Ciclismo de San Luis entrena de lleno y piensa en ser nuevamente protagonista como lo fue el año pasado en Córdoba.

Esta edición de los Juegos se desarrollarán en Rancagua (Chile), del 16 al 22 de octubre y además del ciclismo, se dispuso que se compita en las disciplinas: atletismo, taekwondo, tenis de mesa, tenis, balonmano, básquet, natación, vóley, ciclismo y fútbol.

Los puntanos entrenan bajo la atenta mirada de Josué Moyano, el ciclista profesional, actualmente en el equipo Continental sanjuanino de "Municipalidad de Pocito" maneja el destino de la Selección Juvenil (una categoría única que nuclea a la 2002, 2003 y a los juniors) conformada por Franco Barroso, Brian Díaz, Joaquín Domínguez, Andrés Fernández, Franco Giménez, Joel Morales, Adriel Ochoa, Jonathan Rivero, Facundo Sagúes, Nicolás Vázquez, Santiago Ledesma, Matías Fernández, Augusto Navarta, Tomas Moyano, Kevin Díaz Gil, Alex Osmani, Mateo Oviedo, y Nicolás Fernández.

De ellos se desprenderán los seis representantes provinciales en Chile.

"Es una tarea muy complicada, son todos muy buenos ciclistas, pero lamentablemente no los puedo llevar a todos. Por el momento no tengo pensado un equipo, me gusta trabajar con todos y exigirlos. Ellos saben que el que en su momento esté mejor preparado va a ir a los Juegos Binacionales", comentó Josué, quien anticipó: "Una vez que concluya el Argentino de Ciclismo me pondré a evaluar a cada uno de los juveniles y recién ahí daré el sexteto final".

Los chicos de San Luis entrenan dos veces por semana, martes y jueves, en el Velódromo provincial. En sus cabezas por ahora solo pasa una meta, vestir la casaca azul en los próximos Juegos Binacionales.