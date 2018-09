Negocian un acceso alternativo para subir al Cerro de la Cruz

En los próximos días en Juana Koslay tendría un nuevo sitio para que los las personas que practican trekking puedan volver a subir al Cerro de la Cruz, por otro acceso. Este jueves el intendente Jorge "Toti" Videla mantendrá una reunión con los propietarios del terreno elegido para pedir una autorización y que permita el ascenso del pico de más de 1.200 metros de altura, muy visitado por deportistas y turistas en los últimos años.

El viernes pasado funcionarios de la Municipalidad de la "Ciudad Verde" y el presidente del Club de Montaña Inti Anti, Gabriel Guillar, buscaron un lote apto y que no perjudicara a los vecinos, para que los montañistas puedan escalar la sierra.

El secretario de Gobierno, Carlos D'Alessandro, adelantó que "el jueves tendremos una reunión con los dueños del terreno, es el lugar que encontramos para el nuevo ascenso, que no va a molestar a nadie. Vamos a negociar y así tener una autorización. Es un lote que tiene espacio para poner un estacionamiento de autos y podremos demarcar el ingreso con cartelería".

Según el funcionario, todo el Cerro de la Cruz tiene distintos dueños. "Donde está la cruz es un punto angular en el que terminan todos los terrenos, si los propietarios dicen que no quieren que suban, no podrán escalarlo más", dijo.

El jueves pasado el Municipio prohibió el único acceso que había hasta ahora para ascender al Cerro de la Cruz, por la calle Palabra Final, debido a los trastornos que les generaba a los vecinos la afluencia constante de personas y vehículos en la zona.

De acuerdo a Videla, la medida fue para respetar a los habitantes de esa arteria que eran molestados por autos estacionados enfrente de sus viviendas y cientos de personas a “cualquier hora del día y la noche, lo cual se había convertido en una molestia”.

Guillar (quien el año pasado ascendió el Manaslú, un pico del Himalaya de 8.163 metros) acompañó a los funcionarios para elegir un sector que sea posible para realizar la actividad. "Les sugerí un lugar posible para que fuera el acceso al cerro, no tendría inconvenientes para que pueda ser el nuevo sendero. Hay una planicie importante en donde se podría hacer una playa de estacionamiento y hay unos caños de agua en donde se pueden instalar los bebederos", destacó.

Para el deportista, se avanzó en proponer un nuevo sitio y el terreno encontrado es apto para que sea el acceso para el ascenso. Además no molestaría a nadie, no hay muchas viviendas y no está previsto ningún loteo por ahora. "La Municipalidad tienen la mejor predisposición e intención de solucionar este problema, para los que practicamos trekking", precisó.

Según Guillar, el tema de prohibir la calle, fue una medida que no se tendría que haber realizado de una forma apresurada como se hizo. "Si nos decían que había algún problema de seguridad al subirlo, bueno era una razón para cerrarlo. También entendemos lo que decían los vecinos del lugar, que hace dos años tenían problemas con gente que va a la zona y no tiene nada que ver con la actividad montañista. Pero podrían haber esperado un mes más y hacerlo ordenadamente", señaló.

Actualmente no se puede ascender por ningún sector al Cerro de la Cruz. "Por mi Facebook, la gente me pregunta por dónde pueden subir, si se avanzó algo con el nuevo acceso, es todo un debate sin sentido, y se tendría que haber organizado de otra manera", dijo.

La calle Palabra Final comenzó a utilizarse como camino al cerro a fines de 2014. Pero desde el 2016 los inconvenientes comenzaron a crecer en el sector, y no por los deportistas que ascendían al cerro. "El reclamo que hacían los vecinos de la zona era porque llegaban autos por la noche, ponían música y los vecinos no podían dormir. Es gente que no sube al cerro como deporte y lo hacen como diversión. Subían cincuenta metros, se quedaban allí y bebían alcohol y abajo se quedaban coches con la música encendida", recordó D'Alessandro.