El Instituto de Idiomas de la ULP cumplió 12 años de vida

El Instituto de Idioma (IDI), que pertenece a la Universidad de La Punta (ULP), cumplió doce años desde que abrió sus puertas para que los puntanos tengan la posibilidad de estudiar una segunda lengua, ya sea para adquirir nuevos conocimientos o por hobby. En la actualidad funciona en las localidades de Concarán, Juana Koslay, Justo Daract, Merlo, La Punta, San Francisco y Villa Mercedes. Además tienen 3.079 alumnos y 58 docentes.

Silvia Maraczuk, directora del Instituto, comentó que el primer idioma que dieron en la ULP en el 2006 fue ruso y con el paso de los años fueron incorporando nuevas lenguas, tal es así que hoy cuentan con trece idiomas: alemán, árabe, Braille, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de señas, portugués, ruso, chino, coreano y ucraniano. Además la oferta educativa se fue adaptando a las necesidades de los habitantes de San Luis (cursos para niños, para viajeros, de conversación, preparación para exámenes internacionales, entre otros).

Asimismo también firmaron importantes convenios con universidades y centros de estudio de todo el mundo. "Estamos muy contentos por todo lo que hemos conseguido. Pensar que todo nació después del mundial de ajedrez en la ULP en el 2005", dijo.

El IDI hasta el año pasado tenía más de dos mil estudiantes, en la actualidad ese número fue ampliamente superado y los inscriptos son tres mil setecientos setenta y nueve. Maraczuk aseguró que más de 600 niños entre 8 y 14 años asisten a las clases de chino, italiano, portugués e inglés. También resaltó que un veinte por ciento de los alumnos son adultos mayores.

"Ellos no se quedan atrás, porque para aprender no hay edad. Aparte para ellos es muy bueno, no se quedan estancados, se relacionan con sus pares y aprovechan para salir de su casa. Son aplicados, tienen ganas de aprender y son responsables", detalló la directora, quien agregó que uno de los alumnos tiene cerca de 80 años y está en el 7º nivel de francés. "Ahora quiere rendir un examen internacional. Estamos muy orgullosos de él", contó.

La directora señaló que el inglés sigue siendo uno de los más elegidos, le siguen francés, japonés, lengua de señas e italiano. "Todos los cursos son excelentes y tiene su complejidad. No solo les enseñamos a hablar, traducir y leer, sino que también aprenden sobre cultura general, geografía, literatura, entre otros. Los jóvenes salen bien preparados, hay algunos que ya trabajan fuera de la provincia y otro gran porcentaje dan clases en el mismo instituto", señaló y precisó que tienen en total cincuenta y ocho docentes que rindieron los exámenes internacionales para poder ocupar los cargos.

El IDI llega a siete localidades de la provincia brindándoles la posibilidad a los jóvenes de poder estudiar un idioma. Las sedes se encuentra San Francisco del Monte de Oro, La Punta, Villa Mercedes, Justo Daract, Merlo, Concarán, Juana Koslay y San Luis. "Estamos muy agradecidos a todos los directivos de los colegios que nos prestan el espacio para dar los cursos. Sin el apoyo de las instituciones sería muy difícil poder brindar idiomas", aclaró la directora y resaltó que espera que siga creciendo.

"Queremos que vengan, que se animen a estudiar una segunda lengua. Los precios son accesibles, aparte tenemos un excelente equipo de docentes", concluyó.