Carnes, combustibles y pan registraron las subas más elevadas

Hay tres productos en la economía local que son sensibles al consumo y donde se detectan los cambios: nafta, pan y carne, que justamente son de los que más han sufrido aumentos en estos ocho meses. El viernes pasado las carnicerías comenzaron a recibir la mercadería con subas cada vez más fuertes. Los incrementos fueron graduales hasta llegar al 10 por ciento. Muchos locales ya los trasladaron a los precios, y otros lo harán en los próximos días.

"El aumento promedio sigue a la variación de precio que tuvieron las subastas de hacienda en el Mercado de Liniers, pero dependiendo de la ubicación del comercio puede llegar a ser mayor", afirmó Carlos Ursi, carnicero y directivo de la Asociación de Dueños de Carnicerías. Ahora los cortes populares pasarán a tener valores referenciales de entre 170 y 175 pesos el kilo de asado, vacío o paleta, 180 el bife angosto y desde 200 pesos alguno de los tres cortes de milanesa: cuadrada, nalga o bola de lomo.

Empresarios de la carne aseguraron que la menor oferta de animales en el mercado responde a la volatilidad del tipo de cambio que, como en otros rubros, le quitó referencias de precios en la relación entre proveedores y sus clientes.

El que estuvo en boca de todos esta semana, y no precisamente para comerlo, fue el pan: la semana pasada aumentó un 15 por ciento y en las últimas horas, a raíz de los incrementos registrados en la harina y ante la falta de abastecimiento del insumo fundamental para la fabricación, sumó otro 5 por ciento. Hoy en algunas panaderías de San Luis el kilo se vende a 55 pesos. Cristian Bossio, dueño de un importante negocio de la capital, informó que “el viernes 31 de agosto pagué la única bolsa de harina de 50 kilos que vendieron a 850 pesos y el martes pasado cuando volví a comprar me la vendieron a 1.100. Por eso el pan llegó a valer 50 pesos el fin de semana pasado y ahora lo tuve que aumentar hasta 55”.

En Córdoba, el presidente del Centro de Industriales Panaderos y Afines, Rinaldo Rusconi, comentó que “hay molinos que no están entregando harina y otros tienen precios de referencia muy altos, en el orden de los 800 pesos y arriba de los 1.000 pesos las harinas especiales”. En esa provincia el kilo ya se vende a 60 pesos.

Ante este clima de incertidumbre por la crisis financiera que atraviesa el país, Rusconi dijo que “los costos se trasladaron a los precios de mostrador, en el orden del 15 por ciento”. Y además, se quejó por lo que calificó como un "Estado ausente", porque no atiende los problemas que atraviesan a las Pymes.

Y el combustible fue el que movió la estantería con mayor insistencia entre agosto y setiembre: Las empresas YPF y Axion fueron las últimas en aumentar, el martes pasado, entre un 8,5 y el 12 por ciento, como consecuencia de la suba del costo de producción a raíz de la devaluación del peso. Como ocurre la mayoría de las veces, en San Luis la suba se aplicó durante la madrugada y rondó el 7,40; según detallaron en la expendedora YPF El Salvador.

El domingo anterior ya lo había hecho la petrolera Shell por lo que ahora la nafta súper está en 37,07 pesos, la premium alcanzó los 44,44; mientras que el gasoil está en 31,72 y el diésel extra cuesta 38,85.