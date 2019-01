Unos 1.200 turistas ingresaron por día por los puestos limítrofes

Unos 1.200 turistas de diferentes puntos del país y del mundo ingresaron por día al suelo puntano para pasar sus jornadas de descanso. El promedio se desprende de un informe elaborado por la Policía Caminera y Seguridad Vial de los datos tomados entre el 20 de diciembre, fecha que comenzó el "Operativo Verano", y el 9 de enero.

El comisario mayor José Nievas, director de la Policía Caminera y Seguridad Vial, destacó que el informe de la afluencia de visitantes se hizo en los puestos limítrofes más importantes de la Provincia como lo son La Horqueta, Desaguadero, Vizcacheras, Justo Daract, Santa Rosa, La Punilla, Casimiro Gómez, Bajada Nueva, Arizona, Baldecito, La Tranca y Las Palomas.

Además, destacó que según los registros de los peajes en las principales rutas, como es la 8, mensualmente pasan entre 60 y 70 mil vehículos, mientras que en la 7, por Justo Daract, se registran 40 mil. Otros de los ingresos destacados es el de La Punilla.

Según el informe entre el 20 de diciembre y el 9 de enero se registraron 8.313 autos y 24.013 personas, de los que 483 pertenecen a países limítrofes y 1.941 visitantes eran de nacionalidad extranjeras. También resaltó que en su mayoría los visitantes extranjeros provenían de Chile y Brasil, aunque el resto fueron de Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa.

Entre las recomendaciones que dio Nievas, a la hora de salir a la ruta, indicó que lo principal es verificar que el auto esté en condiciones mecánicas óptimas, para no poner en riesgo su propia vida ni la de los acompañantes, como tampoco la de terceros. Otro punto importante es que todos los ocupantes lleven el cinturón de seguridad colocado y las luces del vehículo encendidas.

"La Policía de San Luis, tiene la directiva de tolerar si un auto no viene con la luz diurna. En este caso no se sanciona, pero sí es obligatorio las de noche como también la luces bajas. Deberán llevar el matafuego cargado y verificar que no esté vencido", indicó el jefe de la Caminera, quien destacó que la falta de seguro y de carnet son motivos de retención. "El seguro digital es aceptado y la tarjeta azul debe estar autorizada por el titular del auto, en caso de no poseerla se puede hacer una acta notarial ante un escribano", detalló y comentó que los menores de diez años deben ir en el asiento trasero y en la sillita dependiendo del peso del menor.

Sergio Tamayo, ministro de Turismo y Parques, resaltó que el ingreso de los turistas a la Provincia reactiva la economía. "Todos se ven beneficiados, desde las cabañas, hoteles y también la parte gastronómica. Queremos que vengan a conocer San Luis y prueben los productos locales, como los mates artesanales de Quines y los exquisitos chivos y corderos del Valle del Conlara", resaltó Tamayo.

Asimismo recalcó que la ocupación hotelera es muy buena. "Los hospedajes de El Trapiche tienen un 62 y Merlo cerca del 70 por ciento. El turismo de otras provincias y países cada día crece más. Ahora no tan solo que se quedan en los puntos turísticos más fuerte como lo son Potrero de los Funes, Merlo y El Trapiche, sino que van a localidades que antes eran poco visitadas", dijo el funcionario.

Tamayo contó que Turismo lanzó una renovada página web turismo.sanluis.gov.ar, para darle más facilidad a los turistas y a los puntanos de que conozcan lo que ofrece San Luis. "Cuando alguien cliquea una foto les aparecen no tan solo los hermosos paisajes, sino también los servicios como cajeros automáticos, estaciones de servicios y casas de cambio", expresó.