Copa Argentina: tiempo de revancha en el clásico puntano

El clásico se juega de nuevo hoy a las 20 en “El Coliseo”. Estudiantes quiere abrochar la clasificación. Juventud va por la heroica.

El “Verde” y el “Juve” vuelven a verse las caras esta tarde-noche en “El Coliseo”. Jugarán a partir de las 20 la revancha de la Primera Etapa de la Fase Preliminar Regional de Copa Argentina. Impartirá justicia el mendocino Alejandro Arco.

Estudiantes es el gran candidato a pasar de fase tras ganar 3-1 el cotejo de ida en El Bajo. Pero Juventud aún tiene la ilusión de clasificar, aunque para eso deberá lograr una hazaña.

Por cómo llega uno y otro, todo indica que será muy difícil que se le escape el pasaje a la siguiente instancia al elenco “Albiverde”. El triunfo como visitante de Estudiantes en el primer duelo de la serie y una racha de 5 partidos invictos (4PG y 1PE) sumando el año pasado, ponen al equipo de Héctor Arzubialde en un gran momento. Además, en esos cotejos marcó 13 goles -6 fueron de su goleador Juan Amieva- y solo le convirtieron 3.

Para el partido de hoy, el entrenador deberá hacer un cambio obligado en la zaga central tras la expulsión de Rodrigo Meyer. En su lugar ingresará Facundo Quiroga. Por otra parte, habrá que ver si lograron recuperarse el arquero Germán Montoya, el lateral defensor Facundo Simioli —jugaría Vallejo— y el volante Brahian Cuello, que terminaron con dolores el jueves; aunque quizás el DT no quiera arriesgarlos.

Juventud está en otra situación. Perdió la ida en su casa y el dato más llamativo es que hace 10 partidos que no gana (4PE -6 PP). El último triunfo fue hace más de tres meses cuando venció a San Lorenzo Alem en Catamarca por 2-1, el 14 de octubre de 2018.

Este domingo para seguir en carrera en la Copa Argentina, no solo debe ganar sino que sí o sí tendrá que convertir tres goles para tener chances.

El presente de Juventud es preocupante, no tanto por lo que pueda pasar esta tarde-noche, sino porque el equipo deberá levantarse –sobre todo desde lo anímico- y recuperar confianza para llegar de la mejor manera al 3 de febrero, cuando arranque lo verdaderamente importante: la Reválida del Federal A.

Su entrenador Raúl Antuña no podrá contar hoy con Matías Romero –expulsado en la ida- y habrá que esperar para ver si juega o no José Michelena, porque salió con un fuerte dolor el jueves. Es una incógnita saber si el DT utiliza al goleador o prefiere preservarlo y quizá darle minutos a Joel Alba, que podría ocupar esa posición. Por su parte, Nicolás López Macri, con una distensión de ligamentos, aún tiene para una semana más de recuperación.

Es tiempo de revancha. Tras 18 años, el clásico puntano vuelve al “Coliseo” por un torneo de AFA. Uno de los dos festejará ante su clásico rival y luego deberá enfrentar a Desamparados de San Juan, que espera en la siguiente instancia de esta Copa Argentina 2018/2019.