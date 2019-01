El Embalse suma atractivos y se consolida como alternativa

Mientras la temperatura coqueteaba con los 30 grados, una bandada de autos, camionetas y motos ingresaban al predio del Embalse Villa Mercedes. Ayer, una gran cantidad de familias eligieron al espejo de agua para refrescarse y disfrutar de la tarde y crearon una escena que confirma que el lugar ya se convirtió en una alternativa cercana y económica para el público local y los visitantes. Pero el Ministerio de Turismo y Parques, que tiene a cargo el espacio, va por más y pretende sumar nuevos atractivos.

"Todavía no lo hemos contabilizado pero notamos que cada vez vienen más personas y el estacionamiento se llena fácil. El lugar está muy lindo y la gente lo disfruta mucho", analizó José Allende, el funcionario del ministerio que está al frente desde el 2 de enero. Por su parte Gustavo Ojeda, uno de los emprendedores que alquila kayaks e hidropedales desde fines de 2017, aseguró que percibe un incremento del 40% de la concurrencia con respecto a la del año pasado. "Ahora que la economía no está fácil, muchos que quizá no pudieron salir de vacaciones aprovechan que tienen este lugar muy cerca y con entrada gratuita", reflexionó también Elda Marzocci, quien puso un "foodtruck" en el que vende licuados frutales y algunos bocadillos.

El Embalse, que fue construido a la vera del río Quinto en 2016, abre sus puertas de miércoles a domingo, porque durante los lunes y los martes lo vacían y lo vuelven a llenar con agua limpia. Pero desde que San Luis Agua les cedió la administración del predio, la primera medida que tomaron los funcionarios de la cartera turística fue extender el horario. Así, la apertura que era a las 13 se adelantó a las 12, y el cierre se cambió de las 19 a las 20.

Una de las principales quejas de quienes asisten es que hay pocos espacios que brinden una sombra, sobre todo en días de mucho calor. Por eso, de manera conjunta con el Ministerio de Producción, ya plantaron 300 sauces llorones y unos 200 álamos en todo el perímetro. "Sabemos que los árboles van a dar su fruto recién de acá a dos o tres años, pero es un comienzo. Por ahora hay que traer sombrillas y venir a disfrutar", alentó Allende.

Al mismo tiempo anticipó que habrá más mejoras en el predio y nuevas posibilidades para el público. En primer lugar porque están finalizando nuevas canchas de vóley y fútbol tenis, pero también porque preparan una obra que estaría lista este año. "La idea es hacer asadores, quinchos para que haya más sombra y toboganes de agua. Estimamos que lo vamos a hacer muy pronto", reveló.

Sergio Morán, quien está al frente del "Parador La Playa", también se mostró muy satisfecho con las reformas que realiza el ministerio. "Es un respaldo importante y la respuesta de la gente es muy positiva. Cada vez más vecinos conocen este embalse y vamos por más", aseguró el comerciante que vende alimentos y bebidas, y quien además colocó un pequeño escenario en el que darán clases de zumba y organizarán campeonatos de salsa y bachata.

Cuatro guardavidas profesionales se encargan de custodiar las playas y el personal del Plan Solidario mantiene la limpieza. "Se ve un crecimiento a pasos agigantados", expresó Ojeda.