El Provincial de ajedrez consagró a los mejores

El ajedrez coronó a los mejores de la provincia en las finales presenciales que se jugaron en el Campus de la ULP. Participaron más de doscientos niños y niñas en divisiones Sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18 en Absoluto, aunque la premiación también distinguió por separado a las campeonas femeninas y a los masculinos.

Los ajedrecistas que llegaron a la definición se destacaron en la instancia preliminar y al llegar a las finales entrenan de forma intensiva pensando en el calendario nacional e internacional 2020.

En la final Provincial, los más de doscientos protagonistas jugaron 7 partidas cada uno, con un tiempo de reflexión de 20 minutos, más 20 segundos de incremento. Fueron juegos de hasta una hora, con la grata presencia de tres jóvenes ajedrecistas ciegos.

La Gran Maestra Claudia Amura, analizó los aspectos destacados: "Francisco Farhat se impuso en la Sub 16, la categoría con más ranking y muy disputada, en la que está el ya consagrado Valentín Aguilar. Por otro lado se observó el ascenso de Tiziano Najurieta, que ganó 7 de 7 en la Sub 14 de los Juegos Evita y ahora logró el primer lugar, superando por sistema de desempate a otro consagrado como Juan Bautista Lavandeira. Mientras que Juan Facundo Lavandeira se impuso categóricamente en la Sub 12, jugando en alto nivel".

Amura resaltó el desempeño de las mujeres. "Especialmente el triunfo en categoría Absoluta de María Pía Aimale en Sub 18, seguida por Oriana Mora. Ambas son de Tilisarao. Y también el segundo puesto de Abril Godoy en la Sub 16 Absoluta. Entre las más pequeñas, Valentina Valverde quedó tercera en Sub 8 Absoluta".

El ajedrez abarca a lo largo y ancho la geografía provincial, y desde la posibilidad que brinda la tecnología y la conectividad en cada rincón de San Luis llegó a más niños, adolescentes y mayores.

En el podio, siguiendo de qué lugar es cada ajedrecista, se advierte la integración de toda la provincia.

Sub 8

Mujeres

1- Melina Valverde (Potrero)

2- Ana Wetzel (Villa Larca)

3- Valentina Valverde (Potrero)

Hombres

1- Cabrera Melián (La Punta)

2- Yuthiel Abarca (Villa Larca)

3- Milo López Gaveglio (La Punta)

Sub 10

Mujeres

1- Sharon Martínez (Villa Larca)

2- Camila Rivas (San Luis)

3- Agustina Frascali (San Luis)

Hombres

1- Santino Ledesma (Unión)

2- Valentín Numa (Candelaria)

3- Aaron Bazán (Villa Mercedes)

Sub 12

Mujeres

1- Janifer Masset (Tilisarao)

2- Lourdes Maldonado (Unión)

3- Sol Agüero (San Luis)

Hombres

1- Facundo Lavandeira (Juan Koslay)

2- Santino Scrafia (Merlo)

3- Lautaro Arias (Merlo)

Sub 14

Mujeres

1- Milagros Cáceres (San Luis)

2- Catalina Cavalleri (Tilisarao)

3- Abril Ortiz Suárez (Carpintería)

Hombres

1- Tiziano Najurieta (Juana Koslay)

2- Bautista Lavandeira (J. Koslay)

3- Solano Sosa (Unión)

Sub 16

Mujeres

1- Abril Godoy (Villa Larca)

2- María Aimale (Tilisarao)

3- María Eugenia Suárez (San Luis)

Hombres

1- Francisco Farhat (Merlo)

2- Valentín Aguilar (Juan Koslay)

3- Agustín Trechuelo (V. Mercedes)

Sub 18

Mujeres

1- María Pía Aimale (Tilisarao)

2- Oriana Mora (Tilisarao)

3-Rocío Hernández Amura (L. Punta)

Hombres

1- Nazareno Ortega (Quines)

2- Daniel Peralta (Merlo)

3- Nicolás Puertas (San Luis)